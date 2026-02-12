Rusia suspende vuelos a Cuba y Canadá urge a sus ciudadanos a salir de la isla 

La decisión de Rusia de suspender vuelos hacia Cuba y priorizar la evacuación de sus ciudadanos marca un nuevo capítulo en la crisis internacional actual en la isla, sancionada por Estados Unidos (EEUU).

Según agencias, el gobierno ruso anunció la suspensión de conexiones aéreas con la isla, a la vez que organizó vuelos especiales para la repatriación de nacionales que residen o vacacionaban en la isla caribeña.

La noticia llega a más de dos meses del derrocamiento, captura y secuestro del presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra en Nueva York, enfrentando cargos de narcotráfico.

Detrás de la medida: preocupaciones de seguridad y situación en la región

El Ministerio de Exteriores ruso explicó que la decisión responde a crecientes riesgos de seguridad en la región por la falta de combustibles tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro.

Analistas sugieren que la tensión global y los movimientos diplomáticos recientes influyeron directamente en la medida.

Este tipo de acciones, motivadas por la protección de ciudadanos en el extranjero, han sido observadas en otras crisis internacionales recientes.

Mientras tanto, cientos de rusos quedaron a la espera de instrucciones en aeropuertos cubanos y hoteles, con la incertidumbre de cuándo retornarán a su país.

El gobierno cubano ha anunciado su colaboración para garantizar un proceso seguro y ordenado, reiterando la amistad histórica entre ambas naciones.

Sin embargo, la suspensión plantea dudas sobre la continuidad de relaciones comerciales y turísticas, áreas clave tanto para Rusia como para Cuba.

Canadá alerta a sus ciudadanos

Por su parte, el gobierno de Canadá ha emitido una alerta de viaje para Cuba. La medida se tomó ante escenarios poco habituales que podrían impactar tanto la seguridad como las comodidades de los turistas canadienses, una de las nacionalidades que más visitan el destino caribeño.

El anuncio, conocido como “Canadá alerta viaje Cuba”, genera dudas entre viajeros y operadores turísticos de la región.

De acuerdo con el portal oficial del gobierno canadiense, se invita a los ciudadanos a ejercer “alto grado de precaución” si tienen previsto desplazarse a la isla.

Factores como posibles desabastecimientos, interrupción de servicios esenciales y dificultades en el acceso a servicios médicos han sido citados como motivos principales.

Esta decisión busca prevenir incidentes y mantener informados a los ciudadanos que suelen elegir las playas cubanas para vacacionar.

Motivos detrás de la alerta y posibles impactos en el turismo

En el último año, Cuba ha enfrentado interrupciones energéticas y problemas en la cadena de suministros básicos, como alimentos y medicamentos, lo que afecta tanto a residentes como a turistas.

Las recomendaciones oficiales incluyen contar con seguros de viaje robustos, prever gastos médicos y mantenerse informados a través de los canales diplomáticos.

De repetirse o agravarse estas condiciones, el flujo de turistas extranjeros a la isla, principalmente de Canadá, podría disminuir notablemente.