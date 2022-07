Rusia suspende por dos semanas el envío de gas a Europa

La operadora Nord Stream AG confirmó este lunes que las tuberías de gasoducto que suministran a Europa estarán suspendidas por dos semanas.

Según se detalló, la cancelación temporal del gas a Europa será hasta el próximo 21 de julio por razones técnicas.

La noticia de la suspensión del gas por dos semanas generó suspicacia en los medios de comunicación, específicamente por la guerra en Ucrania.

Hace unos meses, Rusia confirmó la suspensión del servicio a Polonia y Bulgaria por no comprar el gas en la moneda local, rublo.

El gobierno de Vladimir Putin anunció en abril nuevas reglas para la compra de gas, la cual incluye comprar en la moneda rusa.

Una vez se dio a conocer la norma financiera, la Unión Europea se pronunció en contra porque es violatoria a las sanciones que impusieron a Rusia.

Con la noticia de la suspensión del gas por dos semanas, se habla de la posibilidad de que Europa sufra la misma suerte de Polonia y Bulgaria al no cumplir con los requisitos establecidos por Putin.

Sobre la cancelación temporal del servicio se indicó que se trata de mantenimientos preventivos que se hacen anualmente.

“Durante este periodo se realizará un test de componentes mecánicos y sistemas para garantizar la explotación eficaz, segura y fiable del gasoducto”, se indicó.

