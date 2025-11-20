El reciente acuerdo de cazas entre Francia y Ucrania ha sido objeto de controversia y comentarios en el ámbito internacional.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, ironizó sobre el pacto militar entre Francia y Ucrania, sugiriendo que “uno no tiene dinero y el otro no tiene bienes”, en referencia a las dificultades económicas de ambas partes.

Zajárova cuestionó la viabilidad de este acuerdo, destacando la falta de recursos tanto de Ucrania como de Francia para sostener una alianza militar efectiva, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania y el aumento del gasto en defensa de los países europeos.

Según la funcionaria rusa, este tipo de acuerdos parecen más simbólicos que prácticos y revela las limitaciones reales que enfrentan los firmantes ante la presión internacional.

"El régimen de Kiev no tiene dinero para una compra tan grande —estamos hablando de unos 20.000 millones de euros—, al igual que París no tiene el volumen de equipo declarado. Es un acuerdo virtual, curioso. Uno no tiene dinero, el otro no tiene bienes".

Reacciones internacionales y contexto económico

El pacto, anunciado tras una reunión entre líderes de Francia y Ucrania, busca fortalecer la capacidad militar ucraniana mediante la entrega de cazas franceses.

Sin embargo, la economía de Ucrania se ha visto fuertemente afectada por el conflicto en curso, mientras que Francia afronta debates internos sobre su presupuesto militar.

Los comentarios de Zajárova reflejan las amplias dudas en torno a la materialización y el impacto de estos compromisos, especialmente considerando que la ayuda occidental a Ucrania enfrenta restricciones presupuestarias y políticas.

"Pero han llegado a un acuerdo, supuestamente para el futuro. Aparentemente, se avecina una de las mayores estafas de la historia moderna", remarcó la vocera.