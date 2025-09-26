Rusia se acerca al enemigo de EEUU: acuerda construir centrales nucleares en Irán 

Los gobiernos de Irán y Rusia han dado un paso trascendental en su cooperación energética con la firma de un acuerdo nuclear valuado en 25,000 millones de dólares.

El convenio contempla la construcción de cuatro centrales nucleares en territorio iraní, consolidando así la alianza tecnológica y económica entre ambas naciones.

Según las autoridades, el proyecto busca fortalecer la capacidad energética y proporcionar mayor independencia a Irán en el sector nuclear.

El acuerdo nuclear Irán Rusia no solo perfila un avance en infraestructura energética, sino que también lleva implicaciones internacionales significativas.

Rusia, con una reconocida experiencia en el desarrollo y manejo de energía nuclear, será la encargada principal de coordinar e implementar la construcción de las centrales, que se sumarán a las ya existentes en la nación persa.



Implicaciones geopolíticas del nuevo acuerdo nuclear

El pacto entre Irán y Rusia se produce en un contexto de tensiones globales respecto al uso pacífico de la energía nuclear y los alineamientos estratégicos en Eurasia.

Para ambos países, este proyecto representa una manera de esquivar sanciones y buscar autosuficiencia energética, desafiando la presión internacional ejercida principalmente por Estados Unidos y sus aliados occidentales.

La cooperación internacional en energía nuclear, reforzada por este acuerdo, manda además un mensaje geopolítico sobre la influencia de Rusia en Medio Oriente.

Este giro en las relaciones bilaterales se suma a otros eventos recientes de colaboración tecnológica y económica en la región.