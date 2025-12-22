Rusia recibe un golpe bajo: muere en un atentado el jefe de operaciones militares 

La muerte de Fanil Sarvarov en atentado con coche bomba sacudió hoy a Rusia y atrajo la atención mundial. El teniente general Sarvarov, jefe de operaciones militares rusas, falleció tras ser víctima de un ataque dirigido en un momento de fuertes tensiones en la región.

Las autoridades rusas confirmaron que el coche bomba explotó al paso del alto funcionario militar en una carretera cercana a Moscú, provocando su muerte instantánea.

Este atentado es considerado uno de los golpes más graves a la cúpula militar rusa en los últimos años.

Reacciones internacionales ante el asesinato de Fanil Sarvarov

La noticia del asesinato de Sarvarov provocó de inmediato respuestas de preocupación entre gobiernos y organizaciones internacionales.

El portavoz del Kremlin calificó el hecho de “ataque terrorista” y prometió una “respuesta contundente”. Mientras tanto, líderes occidentales expresaron inquietud por una posible escalada de violencia en la región.

Medios internacionales destacan que Fanil Sarvarov jugaba un papel clave en la estrategia militar rusa y su muerte podría tener repercusiones en el equilibrio geopolítico.