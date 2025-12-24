Rusia pierde la guerra en su propio territorio: mueren dos policías de tránsito tras ataque con explosivos

El reciente ataque a policía de tráfico en Moscú ha dejado al menos dos oficiales de tránsito muertos y un tercero herido, según informaron las autoridades rusas el 24 de diciembre de 2025.

La policía de tráfico de Moscú es responsable de la regulación del flujo vehicular y el cumplimiento de las normas viales.

El violento incidente, en el que los atacantes emplearon explosivos de acuerdo con reportes preliminares, ha puesto en alerta nuevamente a la capital rusa, donde la violencia contra las fuerzas del orden vuelve a ser tema de debate.

Detalles del incidente y reacción de las autoridades



Según testigos, el ataque fue realizado poco antes del mediodía por al menos dos individuos que rápidamente abandonaron la escena.

Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo de búsqueda en la zona, bloqueando varias vías principales para dar con los responsables.

El alcalde de Moscú condenó el acto y solicitó aumentar las medidas de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad.

A su vez, el Ministerio del Interior anunció la apertura de una investigación para esclarecer los hechos y determinar los motivos detrás del ataque.

La violencia policial en Rusia y los riesgos asociados al ejercicio de funciones públicas han generado múltiples discusiones en medios locales y redes sociales.

En el pasado, se han registrado otros hechos similares en la región, lo que ha incrementado la preocupación entre la población sobre el nivel de seguridad en Moscú.

Fuentes internacionales destacan el impacto de este tipo de sucesos en la percepción pública y en las políticas de seguridad interior de Rusia.