Rusia ordena el envío de tropas a ciudades que se independizaron de Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó este martes el envío de tropas rusas a las dos ciudades que se independizaron de Ucrania y se declararon repúblicas.

La decisión de Rusia de enviar militares a las ciudades de Donetsk y Lugansk se da a pesar de las advertencias de enormes consecuencias para el país y las cuales hasta el momento no se han notificado.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, el despliegue de soldados a las ciudades que se independizaron de Ucrania y que eran parte de su territorio es para garantizar la paz.

Se informó que el decreto para enviar las tropas se firmó tras el anuncio de reconocimiento de las dos repúblicas independientes de Ucrania.

Por su parte, Ucrania ha esgrimido la decisión de Putin de reconocer como repúblicas a las dos ciudades que se independizaron en medio de tensiones y ejercicios militares rusos en la frontera.

“Somos fieles al camino pacífico y diplomático y solo seguiremos este camino. Estamos en nuestra tierra. No le tenemos miedo a nada ni a nadie. No le debemos nada a nadie. Y no le vamos a dar nada a nadie. Estamos seguros de ello”, dijo el mandatario ucraniano, Vladimir Zelenski.

EEUU reafirmó su compromiso con la soberanía del territorio, mientras en la zona las ciudades que se independizaron firmaban convenios con Rusia.

Hasta el momento la Casa Blanca indicó que sancionará a Rusia por el envío de tropas el cual es calificado como una invasión.