La guerra en Ucrania sigue ocupando los titulares internacionales, y ahora el Kremlin fue contundente: Rusia no tiene fecha límite para la finalización del conflicto.

Estas declaraciones se producen luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, reiterara que la “operación militar especial” avanza según los planes.

No obstante, la duración del conflicto ha generado incertidumbre y preocupación tanto dentro como fuera de Rusia, especialmente entre las familias afectadas y la comunidad internacional.

"¿Han oído algo de nosotros sobre fechas límites? No tenemos fechas límites, tenemos tareas. Las estamos llevando a cabo", zanjó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, según las agencias de noticias estatales.

Motivos detrás de la continuación del conflicto en Ucrania

Analistas internacionales explican que la falta de un plazo definido responde a las complicaciones sobre el terreno y a los objetivos aún no alcanzados por Rusia, que incluyen cambios políticos y militares en territorios ucranianos clave.

Según expertos, declaración puede interpretarse como una forma de mantener presión sobre Kiev y sus aliados occidentales.

Hasta ahora, los esfuerzos diplomáticos no han logrado resultados significativos, y la tensión en la frontera sigue creciendo.

Los recientes movimientos militares y sanciones internacionales complican aún más la posibilidad de una salida rápida al conflicto.

La reunión en Suiza fue precedida por una nueva noche de ataques rusos en Ucrania y por un canje de restos de militares caídos en combate. Rusia anunció haber entregado mil cuerpos de soldados ucranianos a Kiev, a cambio de los restos de 35 militares rusos.