Rusia no da tregua a Ucrania: 15 muertos, entre ellos cuatro niños, en un nuevo ataque 

En las últimas horas, misiles y drones rusos bombardearon Ucrania, intensificando el conflicto entre las naciones y generando preocupación global.

De acuerdo con fuentes oficiales y reportes internacionales, la capital ucraniana fue blanco de una serie de ataques aéreos coordinados, marcando uno de los episodios más intensos en la reciente escalada de la guerra.

Las autoridades informaron que los sistemas de defensa antiaérea lograron interceptar varios proyectiles, sin embargo, algunos lograron impactar y causar daños materiales en distintos barrios de la ciudad.

Según el alcalde de Kyiv, estos bombardeos obligaron a la población a resguardarse en refugios por varias horas.

“Lamentablemente, entre ellos hay tres niños de 2, 17 y 14 años”, dijo el edil de la capital ucraniana.

Por el momento, se reportan daños significativos pero no se han confirmado víctimas mortales.

Estrategia militar y repercusiones internacionales

El empleo combinado de misiles y drones en los ataques a Kyiv representa una táctica cada vez más utilizada por Rusia para debilitar la defensa ucraniana y presionar al gobierno de Zelenski.

Analistas consideran que esta ofensiva podría buscar una respuesta internacional, especialmente por la proximidad de negociaciones clave entre Occidente y Moscú.

La comunidad internacional ha reaccionado rápidamente, con llamados a cesar las hostilidades y fortalecer la ayuda humanitaria en la región.

Diversos líderes europeos expresaron su preocupación por el incremento de los ataques aéreos en Ucrania, enfatizando la necesidad de soluciones diplomáticas urgentes.