La reciente reafirmación de la alianza entre Rusia y Venezuela ha elevado la tensión diplomática con Estados Unidos, marcando un nuevo capítulo en las relaciones geopolíticas de América Latina.

Según agencias, el respaldo de Rusia al gobierno de Venezuela sigue intacto a pesar del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra en Nueva York enfrentando cargos de narcotráfico.

De acuerdo funcionarios rusos con funcionarios rusos la cooperación estratégica en diversos ámbitos pese a las sanciones y advertencias de Washington. Esta alianza se percibe como un desafío directo a la influencia estadounidense en la región y una muestra del fortalecimiento de relaciones bilaterales en energía, defensa y desarrollo económico.



Contexto internacional y repercusiones en América Latina

El acercamiento entre Caracas y Moscú es interpretado como una estrategia de supervivencia para ambos países, que enfrentan presión internacional. Mientras Rusia busca aliados en el continente ante el aislamiento occidental por el conflicto en Ucrania, Venezuela fue sometida a una operación de EEUU, secuestrando a su presidente.

La cooperación Rusia Venezuela incrementa la preocupación en Estados Unidos y otras potencias, quienes ven una amenaza creciente a su modelo de influencia tradicional en la región.

Varios analistas consideran que el fortalecimiento de esta relación podría profundizar la polarización política y el reacomodo de alianzas en América Latina.

Países como Cuba y Nicaragua también han respaldado públicamente esta asociación, lo que abona al debate sobre los límites de la autonomía latinoamericana en política exterior.