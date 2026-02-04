Las declaraciones de Kiril Dmítriev, alto enviado del Kremlin a la mesa de diálogo por el conflicto de Ucrania, causaron revuelo internacional.

Durante una entrevista para un medio ruso, el político aseguró que las “élites depravadas y satánicas” de Occidente están sumidas en el pánico tras la filtración de los archivos Epstein.

Este caso, relacionado con graves acusaciones de abuso y explotación, ha vuelto al centro del debate sobre el poder y la moralidad en la política global.

"El mundo está cansado de sus mentiras y las descubre. Su camarilla y su maquinaria de propaganda falsa han sido expuestas", continuó. "Es el fin del juego para las élites liberales depravadas y frecuentemente satánicas", concluyó Dmítriev.

¿Por qué menciona el Kremlin los archivos Epstein?

El comentario del representante ruso se produjo en el contexto de las discusiones sobre el estado actual de las “élites liberales” y sus supuestos vínculos con redes de explotación.

Según el enviado, la reciente atención renovada hacia los archivos Epstein representa una amenaza considerable para figuras influyentes en Estados Unidos y Europa, quienes, afirmó, están “desesperados por ocultar la verdad”.

La filtración de estos documentos ha generado oleadas de reacciones tanto en el ámbito judicial como político, poniendo en entredicho la transparencia y ética de muchas personalidades poderosas.

Desde Moscú, se argumenta que esto demuestra un desgaste de la credibilidad de las élites occidentales.

De acuerdo con reportes previos, el caso Epstein ya había estado en la mira internacional.