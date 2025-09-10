Rusia llama a Polonia a investigar juntos el supuesto ataque: "No fue planeado" 

El gobierno ruso ha salido al paso de las recientes afirmaciones internacionales, asegurando que Rusia niega atacar Polonia o haber tenido la intención de atacar objetivos dentro del territorio polaco.

Según Moscú, las sospechas y acusaciones surgidas tras el incidente con un posible misil violando el espacio aéreo polaco “no corresponden a la realidad”.

"No se planeaba alcanzar objetivos en territorio de Polonia", dijo el Ministerio de Defensa Ruso sobre el incidente.

Las autoridades polacas y la OTAN han pedido explicaciones inmediatas ante el temor de una escalada en el conflicto Rusia-Ucrania que afecte a territorio aliado.

Sin embargo, la Cancillería rusa, insistió en que “no existen planes” ni ataques planeados contra infraestructuras o zonas dentro de fronteras polacas.



Tensiones entre Rusia y la OTAN por la frontera polaca

El aumento de la tensión en la zona fronteriza preocupa a la comunidad internacional, especialmente por el riesgo de que el conflicto se expanda.

El artículo 5 de la OTAN plantea una respuesta colectiva si alguno de sus miembros es atacado, lo que convierte cualquier incidente en una situación delicada para Europa Oriental y la seguridad global

.Las palabras del gobierno ruso llegan en medio de un clima de desconfianza, tras episodios recientes que han puesto en alerta a la OTAN, como los reportes de sistemas antimisiles activados en Polonia.

Países vecinos y expertos advierten de la importancia de evitar malentendidos que puedan desatar una escalada mayor.