La reciente declaración del canciller ruso Serguéi Lavrov sobre las consecuencias de las acciones de Estados Unidos (EEUU) en Venezuela ha generado inquietud en la comunidad internacional.

Lavrov señaló que una mayor presión por parte de Washington sobre Caracas podría traer consecuencias negativas tanto a nivel regional como global, recalcando la gravedad del bloqueo y las sanciones impuestas.

Desde hace años, la política internacional ha estado marcada por las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Lavrov, durante una rueda de prensa, subrayó que las acciones coercitivas de los estadounidenses no facilitarán una salida constructiva a la crisis venezolana, sino que agravarán la situación y podrían desembocar en escenarios “donde nadie saldrá ganando”.

La insistencia de Rusia en el respeto a la soberanía nacional, así como su oposición a las sanciones, vuelve a cobrar protagonismo en el actual contexto.

"La línea que la Administración Trump ha elegido respecto a Venezuela no conducirá a nada bueno. No mejorará la reputación de Washington ante la comunidad internacional", dijo el alto funcionario ruso.

Al respecto, indicó que "en lugar de ocuparse de Nigeria o Venezuela en la lucha contra las drogas y, de paso, de apoderarse de sus yacimientos petroleros, probablemente a Estados Unidos le sería más conveniente combatir este fenómeno en Bélgica".

Preocupaciones sobre la estabilidad en América Latina

Las advertencias de Lavrov surgen en medio de un inminente proceso electoral en Venezuela, lo que aumenta la tensión política.

Además, el diplomático ruso advirtió que los intentos de influir “desde el exterior” pueden desestabilizar no solo a Venezuela, sino también a países vecinos, exacerbando los desafíos sociales y económicos que enfrenta la región latinoamericana.

En este contexto, la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela continúa siendo motivo de debate, especialmente tras la reactivación de sanciones.