Rusia le pide a medios de EEUU y Reino Unido el horario que invadirá a Ucrania

La Cancillería de Rusia le pidió este miércoles a los medios de EEUU y Reino Unido que dé a conocer el horario exacto que invadirá a Ucrania.

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, cuestionó con sus declaraciones la campaña de desinformación emprendida por los medios estadounidenses y británicos.

Zajárova, publicó en sus redes sociales los medios que han formado parte de la campaña de pánico en la región y les pidió publicar el horario de la invasión.

“Una petición a los medios de desinformación estadounidenses y británicos Bloomberg, The New York Times, The Sun, etc: anuncien el horario de nuestras invasiones para este año”, escribió la funcionario.

El posteo se viralizó rápidamente e hizo eco a nivel mundial, luego que EEUU asegurara que Rusia invadiría Ucrania esta semana.

El canciller rusa indicó que con la información que den los medios de comunicación planificará unas elecciones.

“Quisiéramos planificar las vacaciones”, dijo la funcionaria sobre la desinformación.

El viernes, Bloomberg se atrevió a decir que la invasión en Ucrania estaba fijada para el martes 15 de febrero, pero no dio el horario exacto.

Por su parte, The New York Times sugirió que dijo que las acciones militares estaban en las fases de preparativos.

The Sun, indicó que la hora exacta de la invasión podría ser a las 3:00 de la madrugada.

Es importante destacar que la petición para conocer un horario de invasión de forma irónica se da a pocas horas de que Rusia anunció que una parte de sus militares aglomerados en la frontera serían retirados.

El conflicto diplomático se da por la negativa de Rusia y China de que la OTAN continúe expandiendo su dominio en Europa.