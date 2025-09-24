Rusia le dice a Trump que Ucrania no recuperará territorio y que no son un tigre de papel

El gobierno ruso envió un mensaje contundente dirigido al presidente estadounidense, Donald Trump, asegurando que Ucrania no podrá recuperar el territorio ocupado, incluso si Occidente incrementa su apoyo militar.

La advertencia llega tras declaraciones del político republicano, quien ha insinuado en que Ucrania podría recuperar su territorio perdido durante la guerra y hasta insinuó que podría llegar más allá.

"Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!", dijo el mandatario, generando una nueva polémica.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió a estas afirmaciones afirmando que Rusia no cederá territorio y que la opinión es equivocada.

"El hecho de que intenten por todos los medios animar a Ucrania a continuar las acciones militares... Esta tesis de que Ucrania puede recuperar algo (territorios) es, en nuestra opinión, errónea", dijo Rusia.

Sobre las declaraciones de que Rusia era un tigre de papel, Rusia fue contundente al señalar que son un verdadero oso... "y no hay osos de papel".

Peskov subrayó que, para Moscú, no existe alternativa más que continuar la guerra, dado que Ucrania y sus aliados mantienen demandas consideradas inaceptables para la seguridad rusa.

Rusia rechaza presiones externas y acusa a Occidente de ilusiones

Desde el inicio del conflicto, el Kremlin ha mantenido un discurso firme contra cualquier presión internacional.

Según Peskov, el apoyo militar occidental solo prolonga el conflicto y genera una “ilusión” respecto a una posible victoria ucraniana.

“Ningún aumento de ayuda cambiará la realidad en el campo de batalla”, sentenció.

Este nuevo pulso diplomático entre Rusia y personalidades políticas de Estados Unidos como Trump, se da mientras aumenta la preocupación internacional por la duración y consecuencias de la guerra, tanto para Europa del Este como para la seguridad global.