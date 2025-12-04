Rusia lanzó 500 drones en un nuevo ataque masivo contra Ucrania 

El conflicto en el este de Europa vuelve a escalar tras conocerse que Rusia lanza ataque masivo sobre Ucrania, causando al menos cinco muertos, según informan autoridades locales.

Se reportó que el asalto incluyó más de 500 drones y misiles lanzados contra múltiples ciudades ucranianas, marcando uno de los episodios más intensos desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.

Las fuerzas rusas dirigieron el fuego principalmente hacia infraestructuras críticas y zonas residenciales en ciudades como Kiev, Járkov y Zaporiyia.

Las bombas destruyeron edificios de viviendas y provocaron cortes de energía en varias regiones.

Equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas, rescatando sobrevivientes y removiendo escombros, en lo que ya se tilda como un ataque sin precedentes en los meses recientes.

Ciudades afectadas y reacciones internacionales

Járkov y Odesa también sufrieron daños considerables producto de la ofensiva con drones y misiles, mientras que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski pidió con urgencia respaldo internacional.

Diversos países condenaron el ataque, exigiendo que Rusia detenga sus acciones militares y se reanude el diálogo de paz, según reportes agencias.

Esta ofensiva masiva ha generado preocupación en la comunidad internacional sobre una posible escalada en la guerra en Ucrania, incrementando la presión sobre gobiernos y organizaciones internacionales para intervenir diplomáticamente.