Rusia lanza ataque masivo con 85 drones contra Ucrania a pocas horas de la cumbre con Trump

La madrugada de este sábado, Rusia llevó a cabo un ataque masivo con 85 drones contra territorio ucraniano, según lo confirmaron las Fuerzas Aéreas de Ucrania.

El ataque, uno de los más grandes en las últimas semanas, tuvo como objetivo regiones estratégicas del sur, centro y oeste de Ucrania, reavivando las hostilidades en el prolongado conflicto Rusia-Ucrania.

La operación militar rusa se registró a pocas horas de concluida la reunión entre los líderes políticos.

Alcance de los ataques y respuesta de Ucrania

De acuerdo con autoridades ucranianas, la defensa antiaérea logró destruir la mayoría de los drones antes de que alcanzaran sus objetivos, aunque algunos impactaron infraestructuras energéticas y edificios residenciales, especialmente en ciudades como Odesa y Mykolaiv.

El ministerio de Defensa ucraniano reportó daños considerables, pero destacó la resistencia de los sistemas antiaéreos.

No se ha informado de víctimas mortales hasta el momento. Este tipo de ataques nocturnos ha aumentado la preocupación internacional, pues refuerzan la táctica rusa de hostigar a la población civil y obstaculizar la recuperación del país.

Según analistas, el uso intensivo de drones busca desgastar la capacidad defensiva de Ucrania y dificultar la logística de apoyo occidental.