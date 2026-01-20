Rusia incluye el trasplante de riñón en su programa básico de salud 

El trasplante de riñón gratuito en Rusia es ya una realidad, tras un reciente anuncio que marca un antes y un después en el sistema de salud del país.

Con esta decisión, el Ministerio de Salud ruso busca garantizar el acceso equitativo a uno de los procedimientos médicos más costosos y demandados, beneficiando a miles de personas que padecen insuficiencia renal crónica.

Desde el 20 de enero de 2026, todos los ciudadanos rusos podrán acceder a un trasplante renal sin costo en hospitales públicos bajo el sistema sanitario ruso.

La medida se enmarca en un esfuerzo por fortalecer la salud pública en Rusia y reducir la desventaja entre distintos grupos sociales a la hora de acceder a tratamientos de alta complejidad.

"A partir de 2026, el trasplante de riñón formará parte del programa básico de garantías estatales y se incluirá en el seguro médico obligatorio", declaró durante una conferencia de prensa.

Beneficios del trasplante de riñón gratuito y su impacto en la población

El acceso gratuito a los trasplantes de riñón no solo mejora la calidad de vida de pacientes con enfermedad renal, sino que también disminuye las listas de espera y reduce el impacto económico sobre las familias más vulnerables.

Según expertos, esta medida podría aumentar la expectativa de vida y disminuir el gasto público a largo plazo, dado que los trasplantes suelen ser más efectivos y menos costosos que la diálisis continua.

"De este modo, las regiones que practican el trasplante renal y que cuentan con un determinado número de pacientes que necesitan este tratamiento no tendrán que limitarse en cuanto al número de trasplantes, como ocurría hasta ahora", detalló.