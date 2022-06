Rusia fue sacudida por un potente sismo de 8.4 grados

Un potente sismo de 8.4 grados en la escala de Richter sacudió este miércoles varias ciudades rusas ubicadas a 17 kilómetros de la localidad Bolshóye Goloústnoye.

Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia, el terremoto se reportó en el lago Baikal, Siberia, a las 10 de la noche (hora local rusa).

Por medio de un comunicado se indicó que el sismo fue tan potente que se sintió en la localidad de Chitá, localizada a 200 kilómetros de distancia del epicentro.

“La intensidad del movimiento alcanzó una magnitud de 5.0, obligando a las autoridades a despegar especialistas del Centro de Gestión de Crisis para confirmar los daños provocados por el sismo de 8.4 grados.

Expertos informaron a los medios de comunicación que no se reportan víctimas por el fenómeno natural ni daños estructurales significativos.

Al respecto, el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia indicó que los servicios de energía, comunales y otros están funcionando con normalidad.

Videos en las redes sociales muestran como lámparas se movían durante el sismo de 8.4 grados, pero no se reportan consecuencias mayores.

An #earthquake with an intensity of 8.3 points occurred in the waters of Lake Baikal in the Irkutsk region. In the cities of the Irkutsk region, it was felt up to 5 points. On the video, an earthquake in an Irkutsk apartment.

There are no casualties or destruction. #Russia pic.twitter.com/Gxp58D69ct

— BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) June 8, 2022