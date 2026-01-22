El presidente Vladimir Putin sorprendió a la comunidad internacional al declarar que Rusia está dispuesta a transferir 1,000 millones de dólares al Consejo de Paz, destinados a fortalecer el apoyo al pueblo palestino.

Según las declaraciones difundidas en distintos medios, el mandatario ruso enfatizó que la transferencia de los fondos rusos congelados en EEUU será destinada únicamente para proyectos humanitarios y de reconstrucción en territorios palestinos.

Putin recalcó la urgencia de un alto el fuego y la importancia de una solución política, abriendo espacio para que Rusia asuma un papel activo en los intentos de estabilización y ayuda internacional.

Rusia refuerza sus lazos con Palestina en medio de tensiones internacionales

El anuncio llega en momentos en que la situación en Gaza y Cisjordania continúa siendo crítica, con necesidades acuciantes en materia de salud, educación y vivienda.

Organizaciones internacionales han alertado sobre la falta de recursos y el deterioro de la vida cotidiana de millones de palestinos.

Con este apoyo financiero sin precedentes, Rusia busca posicionarse como mediador y aliado, desafiando la hegemonía de otros actores globales en la región.

De acuerdo con expertos, esta transferencia podría incrementar la influencia rusa en asuntos relacionados con el conflicto israelí-palestino.

Además, el anuncio subraya el compromiso de Rusia con soluciones multilaterales, en línea con iniciativas recientes que promueven el diálogo y el fin de los enfrentamientos.