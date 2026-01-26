Rusia entrega dos aviones con piezas 100% nacionales a la India 

La llegada de dos aviones con piezas 100 % fabricadas en Rusia al destacado salón aeronáutico India 2024 se ha convertido en noticia relevante para la industria de la aviación.

Estos aviones civiles realizaron un recorrido de más de 10.000 kilómetros, atravesando diez países antes de llegar a la ciudad de Bombay, India, para participar en el evento internacional.

Las aeronaves partieron de Zhukovski (provincia de Moscú) hasta Haiderabad sobrevolando una decena de países con diversas características geográficas y climáticas.

Las aeronaves, modelos Superjet 100 y MS-21, fabricadas íntegramente con tecnología y componentes rusos, simbolizan la apuesta de Rusia por la autosuficiencia tecnológica y su capacidad para sortear sanciones internacionales.

El viaje incluyó sobrevuelos por Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Turquía, Irán, Pakistán y finalmente la India, lo que resalta no solo sus capacidades técnicas, sino también la gestión diplomática y logística detrás de la operación.



¿Qué significa para la industria aeronáutica internacional?

Esta travesía inédita muestra que los aviones rusos siguen liderando avances tecnológicos y buscan fortalecer su presencia en mercados extranjeros, incluso en un contexto geopolítico desafiante.

La presentación confirma el interés de mercados emergentes por aeronaves alternativas y el potencial reemplazo a tecnologías occidentales.

Además, el evento se convierte en una plataforma clave para exhibir la resistencia de la industria rusa ante retos globales y promover nuevas alianzas internacionales en la aviación.