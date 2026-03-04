Rusia, el gran ganador del aumento del petróleo por la guerra EEUU e Israel contra Irán

FRÁNCFORT, Alemania (AP) — La disrupción que provoca la guerra con Irán en los suministros de petróleo y gas de Oriente Medio, y el fuerte aumento de los precios, están reforzando la capacidad de Rusia.

El país euroasiático se está aumentando sus exportaciones energéticas. Estas exportaciones son un pilar del presupuesto del Kremlin. Además, son clave para pagar su propia guerra en Ucrania.

Los precios del petróleo de exportación ruso han subido desde menos de 40 dólares por barril en diciembre hasta alrededor de 62 dólares por barril. Primero subieron por el temor a la guerra.

Luego, por la interrupción de casi todo el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz. Por este conducto pasa cerca del 20% del consumo mundial de petróleo.

El petróleo ruso todavía se negocia con un descuento considerable frente al crudo Brent, referencia internacional. Sin embargo, este crudo ha subido por encima de 82 dólares desde el precio de cierre de 72,87 dólares del viernes, en la víspera de la guerra.

Sin embargo, el crudo ruso ahora está por encima de la referencia de 59 dólares por barril que se asumía en el plan presupuestario del Ministerio de Finanzas ruso para 2026. Además, los ingresos fiscales por petróleo y gas representan hasta el 30% del presupuesto federal ruso.

Además, la paralización de la producción de gas natural licuado transportado por barco, o GNL, por parte de Qatar incrementará de forma marcada la competencia global por los cargamentos disponibles —incluidos los procedentes de Rusia.

Rusia se beneficia del conflicto

"Rusia es una gran ganadora del caos energético generado por la guerra", afirmó Simone Tagliapietra, experto en energía del centro de estudios Bruegel en Bruselas.

"Precios del petróleo más altos significan mayores ingresos para el gobierno y, por lo tanto, una mayor capacidad para financiar la guerra en Ucrania".

Amena Bakr, jefa de análisis sobre Oriente Medio y OPEP+ en la firma de datos y analítica Kpler, escribe: "Con el petróleo de Oriente Medio enfrentando disrupciones logísticas, tanto India como China tienen fuertes incentivos para profundizar su dependencia del suministro ruso".