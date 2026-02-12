El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha instado a Europa a “despertar” y enviar señales claras de diálogo hacia Moscú, en plena escalada del conflicto por la guerra en Ucrania.

Las declaraciones, ofrecidas en un reciente encuentro diplomático, subrayan la tensión y la necesidad de replantear la diplomacia europea en la región.

El llamado de Lavrov llega en un momento crítico, luego de meses de sanciones y creciente aislamiento entre Rusia y los países europeos.

Según el canciller ruso, si Europa continúa ignorando las señales y evita el diálogo, podría enfrentar consecuencias más graves en el futuro, tanto a nivel económico como en materia de seguridad.

"Europa se ha despertado y está intentando enviar señales. Entre otros, Macron ha hablado de ello, y recientemente lo mencionó también un rusófobo tan declarado como el presidente de Finlandia, el señor [Alexander] Stubb, ... [el canciller alemán, Friedrich] Merz también dijo que un día habría que hacer esto", destacó el alto funcionario ruso.

Declaraciones de Lavrov: ¿Un giro en la diplomacia europea?

Lavrov ha señalado que Europa debe reconsiderar su política de sanciones y buscar una vía diplomática, sugiriendo que la presión occidental no ha ofrecido los resultados esperados.

“De Europa esperamos que finalmente despierte y comience a enviar señales normales”, recalcó el canciller. Este mensaje busca romper el estancamiento diplomático y abrir espacio para negociaciones que contribuyan a desescalar el conflicto.

Especialistas internacionales han coincidido en que el diálogo entre Rusia y Europa es esencial para encontrar una salida negociada a la guerra en Ucrania. Sin embargo, persisten dudas sobre si los líderes europeos están dispuestos a modificar su postura actual, especialmente bajo la presión de sus aliados en la OTAN.

"Por las acciones de la Administración Trump se está reconociendo que sin Rusia no se podrán resolver los problemas internacionales", sostuvo.