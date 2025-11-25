Rusia dice no a las modificaciones al plan de Trump sugeridas por Europa

El gobierno de Rusia confirmó el apoyo al plan de paz de Trump para la resolución del conflicto en Ucrania, iniciando conversaciones para que el acuerdo esté firmado el próximo 27 de noviembre.

Esta postura se da a conocer en medio de la guerra en Ucrania, un tema que sigue marcando la agenda internacional y que busca nuevas alternativas diplomáticas para su solución.

Desde Moscú, el portavoz presidencial Dmitry Peskov confirmó que Rusia ve con buenos ojos el enfoque planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, el Kremlin rechaza los cambios que ha propuesto Europa y Ucrania, cambiando la esencia de convenio que buscan defender sus intereses.

Reacciones internacionales ante el posible plan de paz

El anuncio del apoyo ruso al plan de paz de Trump ha generado reacciones diversas en la comunidad internacional.

Mientras que algunos países observan con cautela la posibilidad de una nueva mediación, otros cuestionan la viabilidad de un acuerdo que no incluya a todas las partes implicadas, especialmente al gobierno ucraniano.

Distintos analistas advierten que cualquier solución duradera para la guerra en Ucrania debe ser amplia e inclusiva. El conflicto sigue causando preocupación por su impacto humanitario y geopolítico.