Rusia denuncia que EEUU busca expulsar a sus empresas de Venezuela 

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, denunció en una entrevista exclusiva un presunto intento por parte de Estados Unidos (EEUU) de expulsar empresas rusas en Venezuela.

Según Lavrov, la presión viene principalmente de Estados Unidos, con el objetivo de obstaculizar la colaboración económica entre ambos países.

Esta acusación refleja la tensión creciente en torno a la presencia de empresas rusas en territorio venezolano, un tema central en la agenda geopolítica de la región.

"Ahora, tras los acontecimientos en Venezuela, se intenta de manera abierta expulsar a nuestras empresas de ese país. A la India se le prohíbe comprar petróleo ruso, al menos así fue anunciado. Se prohíbe a todos comprar tanto petróleo como gas rusos. En todas partes se afirma que el petróleo y el gas rusos serán sustituidos por petróleo estadounidense y gas natural licuado estadounidense".

Contexto de la colaboración ruso-venezolana

La relación entre Rusia y Venezuela ha sido estratégica durante la última década, especialmente en los sectores de energía, defensa y tecnología.

Empresas rusas han participado activamente en el desarrollo de proyectos petroleros y de infraestructura en Venezuela, incluso ante el endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

Según Lavrov, Washington “intenta de todas las maneras crear barreras artificiales” para limitar la cooperación, particularmente en áreas clave como la energía.

Además, advirtió que estas presiones no solo buscan afectar los vínculos económicos, sino también la autodeterminación de Venezuela como socio internacional de Rusia.