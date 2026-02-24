Rusia denuncia intentos de sabotear acuerdo de paz con Ucrania: quieren volar dos gasoductos claves 

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció intentos recientes de volar gasoductos en el mar Negro para sabotear los acuerdos de paz con Ucrania.

Putin dijo que "hay intentos claros de llevar a cabo actos de sabotaje". Estos actos buscan poner en peligro el suministro de gas no solo a Rusia, sino también al resto de Europa.

Putin enfatizó la importancia de proteger las instalaciones energéticas frente a estas amenazas. Esto sucede en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y una creciente preocupación por la seguridad del suministro energético.

Según el mandatario, estas acciones pueden tener consecuencias negativas para la estabilidad mundial y afectan directamente los intereses de múltiples regiones.

"Según nuestra información operativa... se trata de una posible explosión de nuestros sistemas de gas en el fondo del mar Negro: Turkish Stream y Blue Stream", dijo Putin.

Nuevos desafíos en la seguridad energética global

La denuncia de Putin se produce luego de incidentes reportados en infraestructuras similares en años recientes, lo que ha provocado la adopción de nuevas medidas de vigilancia y protección en oleoductos y gasoductos estratégicos.

Analistas internacionales afirman que estos actos de sabotaje podrían estar relacionados con presiones externas y conflictos geopolíticos que involucran a actores estatales y no estatales.

La seguridad energética se ha convertido en un tema prioritario en Rusia y Europa. En este contexto, expertos en geopolítica energética advierten que el sabotaje puede provocar interrupciones significativas en el suministro y disparar los precios internacionales del gas.

Para los países centroamericanos y latinoamericanos, la estabilidad del mercado energético internacional es clave. Esto es importante para evitar fluctuaciones de precios que impacten la economía local.

Por ello, incidentes como estos concentran la atención global y refuerzan la necesidad de cooperación internacional en materia de seguridad y prevención de ataques a infraestructuras críticas.