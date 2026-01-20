Rusia deja sin luz a cientos de ucranianos en un masivo ataque con misiles y drones 

La madrugada de este 20 de enero, Moscú ejecutó su mayor ataque con misiles contra Ucrania en lo que va del mes, según reportaron autoridades y medios internacionales.

La ofensiva coordinada habría involucrado decenas de proyectiles dirigidos a distintos puntos estratégicos, lo que marca un incremento significativo en la presión militar de Rusia sobre su vecino.

El mayor ataque tuvo como objetivo infraestructuras clave y ciudades del este y centro de Ucrania. Fuentes ucranianas reportaron daños materiales extensos, mientras se evalúan posibles víctimas.

Las alarmas antiaéreas sonaron en múltiples regiones, obligando a la población a buscar refugio ante la magnitud del bombardeo.

Reacciones internacionales y respuesta ucraniana

Este ataque masivo con misiles no solo supera la intensidad de ofensivas recientes, sino que también vuelve a situar el conflicto entre Rusia y Ucrania en la agenda global. La respuesta internacional no se hizo esperar.

Varios líderes europeos y organismos multilaterales condenaron el bombardeo y exigieron el cese de las hostilidades.

Al respecto, el presidente ucraniano llamó a fortalecer el apoyo militar y humanitario, asegurando que Ucrania no cederá ante la presión rusa.

De acuerdo con reportes, el ataque forma parte de una escalada significativa tras semanas de continuo enfrentamiento en la región.

Simultáneamente, los aliados occidentales evalúan nuevas sanciones y medidas de respaldo a Kiev.