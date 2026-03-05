Rusia deja  claro que  no es su asunto la guerra en Medio Oriente 

La frase “no es nuestra guerra”, pronunciada por un portavoz del Kremlin, marcó la postura oficial de Rusia frente a la reciente escalada militar en Oriente Medio.

El gobierno ruso, según declaraciones recientes recogidas por medios internacionales, insiste en que no se involucrará directamente en el conflicto.

Ante preguntas sobre posibles alianzas o movimientos militares, Rusia dejó claro que sus intereses no se alinean con la confrontación actual y que no considera que este conflicto le concierna directamente.

La expresión se produce en un contexto de bombardeos y reacciones armadas que han generado inquietud a nivel global, especialmente luego de ataques ocurridos en Siria e Irak.

Posición rusa frente al conflicto y su impacto internacional

El foco del Kremlin está en la diplomacia y la búsqueda de estabilidad regional, según sus palabras.

Rusia sostiene que la presencia y decisiones de Estados Unidos en Oriente Medio han contribuido a agravar la situación, así como a generar inestabilidad y desconfianza entre los países involucrados.

Además, subrayan la importancia de mantener canales diplomáticos y evitar ampliaciones innecesarias del conflicto.

Voces expertas coinciden en que la actitud rusa podría influir en la dinámica geopolítica y en las relaciones multilaterales de la región.

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue con atención los movimientos de las potencias involucradas.