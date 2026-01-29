El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha expresado fuertes críticas hacia las demandas formuladas recientemente por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el contexto del conflicto entre ambos países.

Lavrov destacó que la actitud de Zelenski, a su juicio, responde a la de un “ganador” que impone exigencias, lo que podría dificultar los esfuerzos internacionales de negociación y prolongar la crisis humanitaria en la región.

Las tensiones diplomáticas entre Rusia y Ucrania se han intensificado en los últimos días, especialmente tras las declaraciones de Lavrov.

Según el ministro ruso, las propuestas de Zelenski no contemplan una solución realista ni abren espacio para el diálogo, sino que buscan imponer condiciones que Moscú considera inaceptables.

Esta postura podría endurecer aún más la línea del Kremlin y complicar la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

"Cuando escucho a Zelenski declarar que 'tenemos listo un acuerdo de seguridad al 100 % con EE.UU.', 'no cederemos ni un centímetro de nuestra tierra' y 'aún tenemos que decidir cómo recuperar la central nuclear de Zaporozhie', tengo la extraña sensación de que está hablando 'el ganador', y no solo el ganador en el campo de batalla en Donbass, en Novoróssiya, sino 'el ganador de toda Europa' en su confrontación con Estados Unidos".

Contexto internacional y repercusiones

El conflicto Rusia-Ucrania ya ha cobrado la atención de la comunidad internacional debido a las graves consecuencias políticas, económicas y humanitarias.

Expertos consideran que, si ambas partes insisten en exigencias extremas, el horizonte de una solución pacífica se aleja. Además, varios países han instado al diálogo, temiendo una escalada que impacte a toda la región.