El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha reiterado recientemente que su país continuará fortaleciendo el apoyo a Cuba en temas clave como la defensa de su soberanía y la seguridad nacional.

Estas declaraciones refuerzan la histórica relación de cooperación que unen a Moscú y La Habana frente a crecientes presiones externas, especialmente en un contexto internacional marcado por sanciones y desafíos económicos.

Durante una intervención reseñada este lunes, Lavrov subrayó que la política exterior rusa mantiene como un “principio inquebrantable” el respaldo a naciones soberanas que enfrentan intentos de injerencia.

En particular, destacó el papel de Cuba como “socio estratégico”, poniendo énfasis en los lazos históricos y los intereses comunes en materia de seguridad y desarrollo económico.

"Por nuestra parte, seguiremos prestando de manera consecuente nuestro apoyo a Cuba y al pueblo cubano en la defensa de la soberanía y la seguridad del país", recalcó.

Relación histórica y cooperación estratégica entre ambos países

Rusia y Cuba mantienen desde hace décadas una estrecha colaboración en ámbitos políticos, militares y comerciales.

Según Lavrov, esta relación se ha traducido en acuerdos bilaterales destinados a modernizar las capacidades defensivas cubanas y a fortalecer la economía islandesa en medio del desafío que suponen las sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos y otros actores internacionales.

Analistas señalan que este apoyo se evidencia en la asistencia técnica y logística, la transferencia de equipamiento y la coordinación en foros multilaterales.

Además, resalta el hecho de que Cuba respalda a Rusia en importantes votaciones y posturas internacionales, consolidando la alianza estratégica entre ambos países.

En la esfera internacional, Lavrov también hizo un llamado a la comunidad global a respetar la autonomía de Cuba y a cesar todo intento de presión o sanción.