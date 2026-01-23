Rusia busca negociar el control total de Donbás 

El conflicto entre Rusia y Ucrania se intensifica a medida que el presidente ruso, Vladimir Putin, declara su intención de apoderarse de la totalidad del Donbás.

Según reportes recientes, mientras las tropas rusas avanzan, Ucrania aún conserva el control sobre alrededor del 20% de este estratégico territorio.

Esta resistencia plantea nuevas interrogantes sobre el desenlace de la guerra y el futuro político de la región.

El Donbás, una zona industrial al este de Ucrania, se ha convertido en el principal frente de batalla desde el inicio de la invasión rusa.

Las fuerzas ucranianas, pese a los incesantes bombardeos y ataques, han logrado aferrarse a ciudades clave. Esto complica los objetivos de Moscú y alimenta la incertidumbre sobre los pasos a seguir.

La situación en Donbás y las perspectivas de negociación

Mientras en el terreno el conflicto continúa, la comunidad internacional observa con atención la próxima ronda de conversaciones que tendrá lugar en Abu Dhabi.

Analistas señalan que Ucrania busca fortalecer su posición negociadora manteniendo el control de áreas importantes del Dombás, lo que podría influir en los términos de un posible acuerdo de paz.

Entretanto, Rusia aumenta la presión militar con el objetivo de lograr una anexión total, lo que eleva las tensiones y la preocupación global.

Este pulso territorial es clave no solo para el desenlace de la guerra, sino también para la estabilidad en Europa Oriental.

Se anticipa que el futuro de la región esté marcado tanto por la resistencia ucraniana como por la estrategia de Moscú en las mesas de diálogo.