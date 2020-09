Rusia anuncia bono mensual a niños desde que nacen

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció un bono mensual para recién nacidos hasta los 3 años de edad como parte las medidas para apalear la crisis del coronavirus en la nación.

Putin, hizo el anuncio durante una reunión con miembros del Consejo de la Federación, celebrada en el Kremlin.

“Para las familias de bajos ingresos, con una situación económica difícil, hemos proporcionado pagos mensuales (bono mensual) para los niños”, dijo el gobernante.

Aseguró que son cuatro millones 850 mil menores que serán beneficiados con el pago aprobado por la Cámara alta del parlamento. En ese sentido, agradeció a los parlamentarios el apoyo para hacer frente el coronavirus en la nación.

“El pago por un niño (va) desde el nacimiento hasta los tres años (y) es un salario digno”, dijo el líder ruso sobre el bono mensual.

Se espera que los fondos sean desembolsados a partir del 1 de enero 2021 y que podría incluir a menores de hasta 7 años de edad.

“El promedio, quizás, no es una cifra muy agradable, hablamos de ello todo el tiempo, no es una cifra sino un concepto (…) son 5,5 mil rublos (unos 80 dólares). Veremos cómo funcionará esta medida, cuánto es suficiente para una familia en particular y entonces daremos el siguiente paso”, indicó Putin.

Sobre los programas de ayuda en plena pandemia, incluido el bono mensual, acotó que las familias rusas lo recibirán.

“Tenemos los recursos para esto. Durante la epidemia con sus consecuencias económicas más complejas en el mundo, (…) pudimos aumentar significativamente el gasto público, apoyar a los ciudadanos y la economía”, apuntó.