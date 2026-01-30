En medio del aumento de tensiones globales, Rusia ha asegurado que actualmente Irán está mejor preparado para afrontar un posible ataque por parte de Estados Unidos.
Esta advertencia surge tras informes de creciente hostilidad y despliegue militar en la región, donde la preocupación internacional va en aumento.
Recientemente, el representante de Rusia, Serguéi Lavrov, manifestó que las capacidades de defensa iraníes han evolucionado considerablemente.
Según sus declaraciones, "Irán aprendió de conflictos previos y ha reforzado sus mecanismos de protección", lo que complica cualquier acción militar directa por parte de Washington.
Esta postura fue confirmada en el marco de una sesión informativa en Moscú, detallando el apoyo técnico y estratégico entre Rusia e Irán.
Declaraciones recientes desde Moscú sobre la situación
Tanto el gobierno ruso como expertos internacionales han señalado que la coordinación militar y el intercambio de información entre ambos países han fortalecido la defensa iraní.
“La situación actual en Medio Oriente demanda respuestas calculadas y responsables”, declaró Lavrov, agregando que un conflicto abierto tendría consecuencias imprevisibles.
Por otro lado, en la región latinoamericana, analistas observan este desarrollo con inquietud, conscientes de cómo la rivalidad entre potencias puede repercutir en la estabilidad mundial.