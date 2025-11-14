Rusia a EEUU: esperamos que no tome medidas para desestabilizar Venezuela y el Caribe 

En medio de un clima de creciente tensión internacional, Rusia advierte a EEUU sobre Venezuela y el Caribe, exhortando a Washington a no adoptar medidas que puedan desestabilizar la región.

De acuerdo con declaraciones recientes recogidas por la agencia estatal rusa, Moscú considera que cualquier intento estadounidense de intervenir en los asuntos internos venezolanos o en el Caribe podría tener consecuencias negativas para todo el continente.

La postura rusa fue expresada tras recientes movimientos diplomáticos y declaraciones cruzadas entre Caracas y Washington. El gobierno ruso reiteró su apoyo a Venezuela, señalando que la estabilidad de la región es clave para evitar crisis humanitarias y políticas.

Además, las autoridades rusas criticaron cualquier acción exterior que pueda incidir sobre la soberanía de los países latinoamericanos.

Contexto geopolítico y advertencias recientes de Moscú

La declaración de Rusia se produce en un contexto internacional tenso, con Estados Unidos manteniendo sanciones contra Venezuela y reforzando su presencia diplomática en el Caribe.

Moscú ha advertido en otras ocasiones sobre la influencia estadounidense en zonas estratégicas de Latinoamérica, renovando su llamado para el respeto al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos.

Venezuela, por su parte, atraviesa una complicada situación interna, lo que la convierte en un punto focal de la atención internacional, especialmente entre potencias como Rusia y China.

Analistas advierten que este tipo de advertencias, aunque comunes en la retórica diplomática, reflejan la creciente competencia global en América Latina.