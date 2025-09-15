Rusa detenida en Suiza tras robar y comer 223 tabletas de chocolate

El caso de una rusa detenida por robar tabletas de chocolate en Suiza ha sorprendido a la opinión pública. La mujer, de 40 años, fue arrestada después de llevarse y consumir 223 tabletas de chocolate en una tienda del centro de Berna. Su acción, presenciada por empleados y grabada en cámaras de seguridad, refleja un robo insólito e inusual incluso para las autoridades suizas.

Según reportes de la policía local, la mujer entró al establecimiento y comenzó a abrir tabletas, consumirlas y ocultar más en su bolso. El valor del chocolate robado supera los 350 dólares.

La noticia ha generado debate por lo inusual del caso. Mientras algunos consideran el suceso como una anécdota curiosa, otros destacan la firmeza de la policía suiza ante cualquier delito menor. Incidentes similares en Europa han puesto sobre la mesa el endurecimiento de controles en tiendas debido a pequeños robos persistentes.