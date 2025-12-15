Rumanía impulsa un ambicioso parque temático inspirado en Drácula cerca de Bucarest

Europa se prepara para sumar un nuevo y llamativo destino turístico con Dracula Land, un gigantesco complejo temático inspirado en el легендario personaje de Drácula que se desarrolla en las cercanías de Bucarest, Rumanía. El proyecto fue anunciado a inicios de diciembre de 2025 y forma parte de una inversión privada estimada en 1.000 millones de euros.

El parque contará con seis áreas temáticas y más de 40 atracciones, entre ellas castillos góticos, montañas rusas y recorridos inmersivos basados en las leyendas de Transilvania, la novela de Bram Stoker y el folclore europeo. La propuesta busca combinar entretenimiento, historia y mitología en una experiencia de gran escala.

Más allá del parque, el plan incluye un resort turístico de varios días, con hoteles temáticos que ofrecerán alrededor de 1.200 habitaciones, un amplio parque acuático y spa termal, una arena multifuncional para espectáculos y eventos, así como una zona comercial de lujo.

Los desarrolladores apuntan a que Dracula Land se convierta en un nuevo referente del turismo europeo, con una apertura prevista a partir de 2027, reforzando la imagen de Rumanía como destino cultural y de entretenimiento internacional.