Rudy Giuliani, exalcalde de NY y exabogado de Trump, sufre un aparatoso accidente 

El exalcalde de Nueva York y exasesor de Donald Trump, Rudy Giuliani, fue hospitalizado tras sufrir varias fracturas durante un incidente automovilístico en Estados Unidos, según confirmaron diversos medios nacionales e internacionales.

El caso ha llamado la atención de la opinión pública, dado el perfil de Giuliani en la política estadounidense.

De acuerdo con medios locales, Rudy Giuliani habría sido ingresado de urgencia en un hospital tras involucrarse en un accidente de tráfico en una carretera de EEUU.

Fuentes cercanas informaron que sufrió fracturas en varias partes del cuerpo, aunque su estado sigue siendo monitoreado por el personal médico.

Detalles del incidente y estado de salud de Giuliani

Hasta el momento, los informes oficiales indican que el accidente ocurrió la mañana del lunes, cuando Giuliani transitaba en su automóvil por una autopista.

Aunque las circunstancias exactas aún están bajo investigación por las autoridades locales, se sabe que las fracturas que presenta no comprometen, por ahora, su vida. Familiares y colaboradores han pedido privacidad mientras continúa el proceso de recuperación del exalcalde.

El equipo médico agregó que Rudy Giuliani se encuentra estable, pero permanecerá hospitalizado hasta descartar cualquier complicación.

No es la primera vez que figuras públicas sufren accidentes de tránsito que captan la atención pública, dada la relevancia de su trayectoria.