RubrYc Therapeutics anuncia acuerdo de licencia RTX-003, colaboración y financiación de acciones preferentes con serie A2 con iBio, Inc.

SAN CARLOS, California–(BUSINESS WIRE)–RubrYc Therapeutics, Inc. (“RubrYc”) e iBio, Inc. (“iBio”, NYSEA: IBIO) anunciaron hoy el cierre de financiación de acciones preferentes con serie A2 de RubrYc y acuerdos de colaboración y de licencia concomitantes dirigidos a la investigación, el desarrollo y la comercialización de terapias de anticuerpos dirigidos a epítopos. Con esta transacción, iBio se convierte en un importante inversor estratégico con su inversión de 7,5 millones de USD en acciones preferentes con serie A2 de RubrYc, uniéndose a Third Point Ventures, Paladin Capital Group, Vital Venture Capital y Hayan Health Networks en el grupo de inversores de la empresa. Además, iBio se asegura los derechos exclusivos en todo el mundo para avanzar en el programa líder de RubrYc, RTX-003, un anticuerpo monoclonal dirigido a CD25 para el agotamiento selectivo de las células T reguladoras en el microambiente de tumores sólidos.

La colaboración permitirá a las partes combinar la experiencia en el descubrimiento de anticuerpos y Discovery Engine de RubrYc con las capacidades de iBio como desarrollador de productos biofarmacéuticos de próxima generación y pionero en el sistema FastPharming Manufacturing System® a fin de desarrollar terapias novedosas para pacientes que lo necesiten. Según los términos del acuerdo, RubrYc será responsable del descubrimiento de posibles fármacos dirigidos a epítopos utilizando moléculas diseñadas a escala meso (Meso-scale Engineered Molecules) patentadas por RubrYc a fin de dirigir campañas de descubrimiento de anticuerpos hacia epítopos particulares en objetivos de enfermedades mutuamente aceptables. iBio colaborará en las campañas de descubrimiento y será responsable de realizar actividades preclínicas, clínicas y de comercialización de los posibles fármacos seleccionados que surjan de la colaboración.

Según los términos del acuerdo, si iBio desarrolla y comercializa múltiples posibles fármacos producidos en la colaboración, RubrYc podría recibir más de 84 millones de USD como pagos por hitos relacionados con actividades de descubrimiento y desarrollo. RubrYc también puede recibir regalías sobre las ventas netas mundiales de cualquier producto comercial desarrollado a través de la colaboración.

“Estamos entusiasmados de colaborar con iBio”, afirmó el cofundador y director ejecutivo de RubrYc, Isaac Bright, MD, “un socio ambicioso cuya transformación estratégica está alineada con nuestra visión de descubrir y desarrollar de manera eficiente terapias dirigidas a epítopos que prometen superar moléculas precedentes descubiertas convencionalmente. iBio también es un socio fantástico para avanzar en nuestra campaña principal, RTX-003, un anticuerpo monoclonal anti-CD25 que hemos descubierto y que se muestra muy prometedor como reductor regulador de células T para múltiples indicaciones de tumores sólidos”.

“Esperamos que la tecnología de descubrimiento de anticuerpos dirigidos a epítopos de RubrYc impulse campañas diferenciadas que ataquen objetivos desafiantes, y que confiera de manera eficiente múltiples oportunidades para descubrir y promover anticuerpos con ventaja de epítopos contra objetivos oncológicos bien caracterizados”, dijo el director ejecutivo de iBio, Tom Issett, quien se unirá a la Junta Directiva de RubrYc. “RTX-003 es un activo notable para agregar a nuestra línea terapéutica, y esperamos completar las actividades de habilitación del nuevo fármaco en investigación (Investigational New Drug, IND) a medida que continuamos expandiendo nuestras capacidades de descubrimiento y desarrollo”.

Acerca de RubrYc Therapeutics, Inc.

RubrYc Therapeutics, Inc., es una empresa biotecnológica que aplica soluciones patentadas de aprendizaje automático y biología computacional para descubrir anticuerpos monoespecíficos y biespecíficos selectivos de epítopos. Inspirándose en los recientes avances en la síntesis de bibliotecas moleculares, el cribado y la computación paralelos a gran escala, RubrYc está forjando un nuevo camino para el descubrimiento en base a la información de anticuerpos terapéuticos. RubrYc Therapeutics, Inc. se vale de Discovery Engine para identificar rápidamente un gran número de anticuerpos con propiedades de unión únicas contra objetivos validados y complejos. RubrYc es el resultado de la escisión de HealthTell, Inc. en 2018 para avanzar en el descubrimiento de la bioterapéutica, y para asociarse con compañías farmacéuticas de primer nivel que comparten su misión de ampliar las opciones terapéuticas y mejorar los resultados para los pacientes con necesidades. RubrYc tiene su sede en San Carlos, California. Para obtener más información, visite www.rubryc.com.

Acerca de iBio, Inc.

iBio es un líder mundial en la fabricación sostenible de productos biológicos basados en plantas. Su FastPharming System® combina agricultura vertical, hidroponía automatizada y nuevas tecnologías de glicosilación para desarrollar rápidamente anticuerpos monoclonales, vacunas, bioenlaces y otras proteínas de alta calidad. iBio está desarrollando posibles fármacos patentados que incluyen biofármacos para el tratamiento de cánceres, así como enfermedades fibróticas e infecciosas. La subsidiaria de la compañía, iBio CDMO LLC, brinda servicios de fabricación y desarrollo de contratos FastPharming junto con Glycaneering Development Services™ para el diseño avanzado de proteínas recombinantes. Para obtener más información, visite www.ibioinc.com.

