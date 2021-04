Rubén, el primer hombre trans que dará luz en España

La historia de Rubén, el primer hombre transgénero que dará a luz en España le está dando la vuelta al mundo en medio de apoyo y críticas.

Rubén Castro de 27 años de edad ha documentado su embarazo en las redes sociales y ha anunciado que está apunto de dar a luz, convirtiéndose en el primer hombre transgénero en gestar en la nación europea.

‘Antes de iniciar con el tratamiento hormonal para transicionar de género congeló sus óvulos para en un futuro poder gestar la vida de su bebé’, detallaron medio locales.

Tras convertirse en un hombre transexual, Rubén decidió embarazarse y lograr ser el primer hombre trans legalmente reconocido en dar a luz en España.

El joven confió que en su proceso ha sido objeto de críticas y ataques de personas que no están de acuerdo con su decisión.

Asimismo, esgrimió todo el trámite burocrático que ha tenido que realizar para lograr su propósito de dar a luz como hombre.

‘Sé que va contra toda ley escrita, pero, si no hay referentes, no sabes que puedes existir. Hay mucho desconocimiento sobre todo en lo sanitario, tuve que pasar por un comité ético sanitario, pero para mí es todo un avance, porque es donde siempre he querido estar”, dijo Rubén sobre convertirse en el primer hombre trans en gestar.

A pesar de las críticas y trámites legales, el joven asegura que es la experiencia más bonita de su vida y que está cumpliendo lo que quiso ser desde pequeño.

‘A la gente le cuesta entenderlo, encajarlo, creen que las personas trans odiamos nuestros cuerpos, cada uno vive su transición como quiere y, en mi caso, esto iba lo primero, antes de realizar el cambio corporal’, apuntó.