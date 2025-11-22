RSA fue reconocida por segundo año consecutivo en el Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® por la gestión de accesos

BURLINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--RSA, el líder en soluciones de identidad centradas en la seguridad, anunció hoy que RSA® ID Plus obtuvo un reconocimiento por segundo año consecutivo en el Magic Quadrant™ de Gartner® por la gestión de accesos.





“La estrategia de gestión de accesos de RSA nunca ha consistido en ser lo mismo para todos”, afirmó Greg Nelson, director ejecutivo de RSA. “Nos especializamos en brindar protección a organizaciones donde la tolerancia al riesgo es mínima y los requisitos de seguridad son máximos. Nuestro enfoque es deliberado: gestionar los accesos de forma tal que prioricen la seguridad, cumplan las normativas, garanticen resiliencia y brinden confianza a gran escala”.

“RSA se especializa en casos de uso de gestión de accesos para empleados en los que la seguridad, el cumplimiento normativo y la resiliencia operativa son requisitos innegociables”, dijo Jim Taylor, presidente y director de Producto y Estrategia de RSA. “Nuestra estrategia de desarrollo de productos seguirá haciendo hincapié en las cualidades clave que priorizan los sectores altamente regulados, entre las que se incluyen la experiencia del usuario, un sólido soporte para la gestión de personal y una gestión inteligente de la postura de seguridad”.

RSA considera que las siguientes capacidades y fortalezas contribuyeron a que fuera reconocido en el último Magic Quadrant de Gartner por la gestión de accesos:

Experiencias de usuario optimizadas que reducen fricciones y permiten a los equipos acceder con confianza a los recursos que necesitan.

Capacidad demostrada para dar soporte a estructuras de personal complejas en organizaciones de gran escala y con operaciones descentralizadas.

Capacidades híbridas de conmutación por error que pueden mantener las operaciones durante interrupciones en la nube.

La confianza de organizaciones para las que la garantía de seguridad y el cumplimiento normativo son fundamentales.

Las capacidades de gestión de accesos de RSA son parte de la plataforma de RSA Unified Identity, que unifica el acceso, la autenticación y la inteligencia automatizada para la gestión de identidad, la gobernanza y el ciclo de vida a fin de ofrecer visibilidad, seguridad y cumplimiento normativo de manera integral en entornos empresariales complejos. Este enfoque basado en la plataforma permite a las organizaciones simplificar las operaciones de identidad, cumplir siempre los requisitos normativos y reforzar su postura de seguridad general.

RSA continúa desarrollando sus capacidades de gestión de accesos, incluidos el uso de IA y el aprendizaje automático para respaldar las decisiones de acceso, reforzar la detección de amenazas y optimizar la administración del ciclo de vida. Las capacidades unificadas de la empresa de acceso sin contraseña y gestión de la postura de seguridad de identidad subrayan su compromiso con la seguridad y la fluidez de la experiencia del usuario.

Recursos

Descargue el Magic Quadrant de Gartner por la gestión de accesos 2025.

Lea la publicación en el blog de Jim Taylor.

Comience hoy la prueba gratuita por 45 días de RSA ID Plus.

Gartner, Magic Quadrant por la gestión de accesos, Brian Guthrie, Nathan Harris, Abhyuday Data, Josh Murphy, 2 de diciembre de 2024.

Acerca de RSA

RSA Unified Identity Platform, impulsada por IA, protege a las organizaciones más seguras del mundo de los ciberataques de mayor riesgo de hoy y de mañana. RSA proporciona las capacidades de inteligencia de identidad, autenticación, acceso, gobierno y ciclo de vida necesarias para prevenir amenazas, asegurar el acceso y permitir el cumplimiento. Más de 9000 organizaciones que dan prioridad a la seguridad confían en RSA para gestionar más de 60 millones de identidades en entornos locales, híbridos y multicloud. Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web para ponerse en contacto con ventas, encontrar un socio o para obtener más información sobre RSA.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

teamrsa@axicom.com