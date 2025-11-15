RSA anuncia una nueva solución que mejora la seguridad de Microsoft Entra ID

BURLINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--RSA, líder en identidad con prioridad en la seguridad, anunció hoy que RSA® ID Plus para Microsoft , una nueva categoría de soluciones que proporciona una capa de seguridad mejorada para Microsoft Entra ID, ya está disponible de forma generalizada. Ahora en Microsoft Azure Marketplace, el primer producto, RSA ID Plus M1, incluye capacidades clave que defienden a las organizaciones de los ataques emergentes y les ayudan a mantener la continuidad operativa tanto en entornos Microsoft como en entornos diferentes de Microsoft.





RSA ID Plus para Microsoft M1:

Protege los recursos dentro y fuera del ecosistema de Microsoft: RSA ID Plus ofrece una cobertura total para entornos heredados, OT, Microsoft y no Microsoft, llevando la autenticación multifactor (MFA) moderna y sin contraseñas a centros de datos, mainframes, macOS, dispositivos unidos a AD, PC y servidores unidos a Entra (incluidas las versiones anteriores del sistema operativo) y otros servidores web e infraestructuras críticas a las que Entra por sí solo no puede llegar.

RSA ID Plus ofrece una cobertura total para entornos heredados, OT, Microsoft y no Microsoft, llevando la autenticación multifactor (MFA) moderna y sin contraseñas a centros de datos, mainframes, macOS, dispositivos unidos a AD, PC y servidores unidos a Entra (incluidas las versiones anteriores del sistema operativo) y otros servidores web e infraestructuras críticas a las que Entra por sí solo no puede llegar. Garantiza que los recursos críticos estén siempre disponibles y protegidos: la arquitectura híbrida de alta disponibilidad y las capacidades sin conexión exclusivas de RSA garantizan que los recursos críticos en las instalaciones y las computadoras portátiles fuera de la red estén siempre disponibles y protegidos, incluso cuando no se pueda acceder a los servicios en la nube.

la arquitectura híbrida de alta disponibilidad y las capacidades sin conexión exclusivas de RSA garantizan que los recursos críticos en las instalaciones y las computadoras portátiles fuera de la red estén siempre disponibles y protegidos, incluso cuando no se pueda acceder a los servicios en la nube. Detiene los ataques que eluden la MFA: RSA Help Desk Live Verify detiene los ataques dirigidos al personal de asistencia técnica informática y a los usuarios. La tecnología, pendiente de patente, utiliza una garantía de identidad resistente al phishing y sin contraseñas para impedir que los atacantes aprovechen los procesos de registro y credenciales débiles para lanzar ataques.

RSA Help Desk Live Verify detiene los ataques dirigidos al personal de asistencia técnica informática y a los usuarios. La tecnología, pendiente de patente, utiliza una garantía de identidad resistente al phishing y sin contraseñas para impedir que los atacantes aprovechen los procesos de registro y credenciales débiles para lanzar ataques. Se integra perfectamente con Microsoft: RSA ID Plus funciona en conjunto con Microsoft Entra ID Plan 1 y Plan 2 para cerrar las brechas de seguridad sin ninguna complicación.

“Las industrias de alta seguridad cuentan con infraestructuras únicas que requieren conocimientos especializados en materia de seguridad para mantener sus operaciones y defenderse de nuevas amenazas”, declaró Greg Nelson, director ejecutivo de RSA. “RSA ID Plus para Microsoft garantiza que los bancos, hospitales, organismos gubernamentales y centrales eléctricas puedan implementar soluciones de seguridad modernas para defenderse de las amenazas emergentes, al tiempo que se garantiza la resiliencia de sus operaciones”.

“Los riesgos extraordinarios a los que se enfrentan los servicios financieros, la sanidad, la energía y otras industrias altamente reguladas exigen unas capacidades de seguridad extraordinarias que solo RSA y Microsoft juntas pueden ofrecer”, sostuvo Laura Marx, directora de Marketing y Crecimiento de RSA. “Con el enfoque de seguridad por capas de RSA y Microsoft, las organizaciones obtienen tanto la infraestructura de nube escalable como la profunda experiencia en seguridad de identidades que necesitan para detener las amenazas impulsadas por la IA, mantener su operatividad y garantizar que todos los usuarios puedan seguir siendo productivos”.

Se invita a los usuarios a probar RSA ID Plus para Microsoft la próxima semana en el stand 1826R de Microsoft Ignite.

Recursos:

Hoja de datos de RSA ID Plus para Microsoft

Únase a RSA en el stand 1826R de Microsoft Ignite

RSA Help Desk Live Verify

RSA ID Plus Hybrid Failover

Obtenga RSA ID Plus en Microsoft Azure Marketplace

Sobre RSA :

RSA ofrece soluciones de ciberseguridad críticas que protegen a las organizaciones más sensibles en materia de seguridad del mundo. La Plataforma de Identidad Unificada de RSA proporciona una verdadera seguridad de identidad sin contraseñas, acceso basado en el riesgo, inteligencia de identidad automatizada y una gobernanza de identidad integral en entornos en la nube, híbridos y locales. Más de 9000 organizaciones de alta seguridad confían en RSA para gestionar más de 60 millones de identidades, detectar amenazas, proteger el acceso y garantizar el cumplimiento de las normativas. Para más información, visite nuestro sitio web para contactar con el departamento de ventas, encontrar un socio o saber más sobre RSA.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

teamrsa@axicom.com