Rose Jean es toda una sensación en Instagram por amarse siendo talla 6XL

Rose Jean se convirtió en tendencia en las distintas plataformas por ayudar a las mujeres a amarse a sí mismas sin importar su talla y físico.

Esta influencer talla 6XL no le importan las críticas de su cuerpo y se muestra segura hasta el punto de abrir un OnlyFans, rompiendo cualquier estereotipo.

La joven ha logrado 80 mil seguidores por sus fotografías en ropa interior y con prendas que muchos aseguran no son para su talla.

Rose Jean ha ganado tanta popularidad que su historia llegó a los medios de comunicación.

“Soy sexy por lo que soy, lo que he hecho y lo que represento. Soy hermosa por el amor que tengo en mi corazón. Honestamente, es solo una ventaja que soy una nena gorda y sexi”, dijo la joven de talla grande.

Agregó que la mera existencia de ser mujer la hace especial. “Mi mera existencia como una mujer bonita, gorda y segura de sí misma amenaza a muchos tipos de personas y su percepción de sí misma”.

Para Rose Jean que le digan gorda no representa un insulto porque su peso no la define como persona.

“No me insulta cuando alguien me llama gorda. YO SOY fratrosphoenix, soy hermosa, inteligente y me define mucho más que mi cuerpo. Me niego a que me pongan en una caja”, manifestó.

Esta jovencita de talla 6XL revela que se enfoca más en lo positivo, específicamente en los mensajes de las personas que dicen que es una inspiración.

“Te ves absolutamente hermosa, amas tu físico”, son algunos de los comentarios que Rose Jean ha utilizado para sobrellevar todas las críticas.

No es la primera modelo talla grande que se viraliza por aceptarse como es y hacerlo notar en el mundo.