Rosalía celebra su primer top 10 en Billboard con su nuevo álbum “Lux”

La cantante catalana Rosalía continúa marcando hitos en su carrera con el lanzamiento de su nuevo álbum orquestal Lux. La artista se presentó el pasado 16 de noviembre en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde interpretó “La Perla”, uno de los temas del disco, en un montaje inspirado en La Princesa y el Guisante. Durante la entrevista, Rosalía habló sobre las influencias clásicas de su proyecto, sus experimentos musicales y su pasión por aprender idiomas, que la llevó a crear canciones en 13 lenguas diferentes.

Lux, sucesor del exitoso Motomami de 2022, incluye colaboraciones con artistas de renombre como Björk, Yves Tumor, Carminho, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz y Yahritza y su Esencia. El disco, que cuenta con 15 canciones (18 en CD y vinilo), debutó en el puesto número 4 del Billboard 200, convirtiéndose en su primer álbum dentro del top 10, con 46,000 unidades equivalentes vendidas en su primera semana, la cifra más alta de su carrera. Además, registró 34 millones de reproducciones oficiales en streaming y 19,000 ventas físicas y digitales.

Anteriormente, Rosalía había logrado posicionar un álbum en el Billboard 200 con su disco experimental Motomami, que alcanzó el puesto 33. Con este nuevo logro, la cantante refuerza su consolidación internacional y la versatilidad de su propuesta musical.

Además de su carrera musical, Rosalía fue anunciada como integrante del elenco de la tercera temporada de la serie Euphoria, que se estrenará en 2026.