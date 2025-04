Ronin Equity Partners y Landon Capital Partners logran la venta estratégica de Heartisan Foods a The Gellert Global Group

Heartisan Foods, fabricante y distribuidor líder de quesos especiales y aromatizados de marca propia y de marca blanca, fue adquirida al 100 % por The Gellert Global Group, que consiguió una importante presencia en el mercado estadounidense de quesos especiales mediante adquisiciones estratégicas y asociaciones comerciales a través de su filial Atalanta Corporation.

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Ronin Equity Partners, un grupo comprador centrado en las operaciones, en asociación con Landon Capital Partners, anuncia la venta de Heartisan Foods, que tiene su sede en Barron (Wisconsin), a The Gellert Global Group. The Gellert Global Group cuenta con una filial especializada en quesos, Atalanta Corporation, que es uno de los principales importadores de alimentos que se especializa en quesos, charcutería, productos de alimentación y mariscos de alta calidad en todo el mundo. Fundada en 1945 y bajo la protección de The Gellert Global Group, Atalanta es uno de los importadores privados de alimentos más importante de Norteamérica.





Ronin y Landon formaron Heartisan en el mes de junio de 2021 mediante la adquisición e integración simultáneas de tres líderes del mercado de quesos especiales: Red Apple Cheese, Barron County Cheese y Cheese Brothers. North Country Packaging fue adquirida e integrada por la plataforma Heartisan en junio de 2023. La plataforma combinada vende más de 70 productos de queso diferentes en bloques, rondas, rodajas y formas de aperitivo (incluido cuajadas, ralladuras, palitos y pastas para untar), que abarcan una gama de sabores (tomate-albahaca dulce a pimienta fantasma) y tipos, desde queso ahumado hasta queso kosher. Heartisan, que se vende principalmente a través de la marca Red Apple, es el grupo de quesos especiales de más rápido crecimiento en EE. UU., con un aumento anual de las ventas de dos dígitos.

"Para convertir Heartisan en una potencia cohesiva, nuestros socios inversores se integraron con nosotros, revisaron el back office y nos ayudaron a crear una infraestructura con un buen funcionamiento, desde el procesamiento hasta las ventas", afirma Lori Henningfield, directora comercial de Heartisan. "Eso nos dio la base para ampliar rápidamente todo, desde la producción hasta los productos". El apoyo comercial y operativo muy centrado es una parte estándar de todos los programas de inversión de Ronin, en el que varios miembros del equipo de Ronin asumen funciones ejecutivas en Heartisan. "Los beneficios que podremos conseguir con un grupo alimentario diversificado como Atalanta de Gellert Global hacen de esta venta el siguiente paso natural en nuestra evolución", añade Pratap Mukharji, presidente del consejo de Heartisan.

"Consolidar Heartisan con un especialista de la industria de primer nivel es la mejor manera de maximizar el valor para todos", afirma David Feierstein, socio gerente y cofundador de Ronin. "En términos más generales, estamos viendo una oleada de operaciones de consolidación en una industria quesera que se encuentra excepcionalmente fragmentada", afirma Jesse Yao, otro cofundador y socio gerente de Ronin. "Con la demanda de productos lácteos ricos en nutrientes en su punto álgido, hemos visto un mayor interés de fusiones y adquisiciones para las empresas dentro de la categoría de quesos".

Como en todas sus adquisiciones, Ronin financió la compra con inversiones provenientes de diversos socios comanditarios, en este caso Cardinal Equity Partners y First Haven Capital. Ronin también se asoció con la empresa de inversión directa de capital privado Landon Capital Partners, para la mayor parte del capital.

"Se observó un problema de capacidad limitada en todas las operaciones de Ronin para las que hemos obtenido capital, como suele ocurrir con los mejores equipos de inversión directa", afirma Matt Swain, director de colocaciones directas y secundarias de Houlihan Lokey. Swain y su equipo reunieron el capital para todas las operaciones que financia Ronin. Todas fueron sobresuscritas por un factor de al menos tres. "Estamos muy satisfechos con esta salida", afirma Sundip Murthy, socio director de Landon Capital Partners. "El crecimiento superior de Heartisan y la exitosa venta de un negocio centrado en el mercado nacional en un mercado difícil para las transacciones ilustra lo que se puede lograr con una fuerte alineación en las operaciones directas".

Inmediatamente antes de la transacción actual, la marca y distribuidora de queso en línea, Cheese Brothers, se escindió de Heartisan. Cheese Brothers vende una amplia gama de productos de queso directamente a los consumidores y sus ingresos anuales crecieron rápidamente gracias a la fidelidad que demostraron sus clientes. Cheese Brothers se vende por una suma que aún no fue revelada.

Desde el primer trimestre del año 2021, cuando comenzó a invertir, Ronin se comprometió con cinco inversiones en plataformas, que comprenden un total de 23 empresas. Desde la adquisición hasta el día de la fecha, el EBITDA anualizado de las cinco empresas de la plataforma de Ronin aumentó un 30 % hasta USD 103 millones, mientras que los ingresos anualizados aumentaron un 35 % hasta USD 512 millones.

En la actualidad, Ronin tiene en cartera cerca de 50 posibles operaciones de alimentos patentados con EBITDA de entre USD 3 y 70 millones. Ronin firmó una carta de intenciones para realizar una compra que espera cerrar en el mes de mayo y es probable que venda una segunda empresa de su cartera a finales de este mes.

Goulston & Storrs y Katten Muchin Rosenman se desempeñaron como asesores jurídicos de Heartisan. Intrepid se desempeñó como asesor financiero exclusivo de Heartisan Foods y de los accionistas de la empresa. KeyBanc asesoró a Ronin Equity Partners en la operación.

Acerca de Ronin Equity Partners



Con sede en Nueva York, Ronin Equity Partners representa un nuevo tipo de empresa de inversión, que está impulsada por una estrategia de creación de valor centrada en las operaciones. Ronin realiza inversiones de capital de control exclusivamente tanto en los sectores industrial como de consumo, en los que el equipo cuenta con experiencia previa. El grupo adquiere empresas sólidas que tienen elevados flujos de caja demostrados, en las que el libro de jugadas operativo de Ronin aporta valor. El equipo de Ronin puede brindar una amplia variedad de recursos comerciales y operativos, incluida la incorporación de personal a las empresas como altos ejecutivos interinos para crear servicios administrativos sólidos e infraestructuras que pueden ampliar las empresas para su crecimiento e integrar las adquisiciones. Esta asociación permite a la dirección centrarse por completo en el crecimiento del negocio sin tener que cargar con las operaciones de back-office. La firma fue fundada en el año 2019 por los socios directores David Feierstein y Jesse Yao junto con otros ex altos ejecutivos de Kraft Heinz, NCR y Diversey. La firma cuenta con el apoyo de unos 75 asesores operativos en los sectores de consumo e industrial.



www.roninequitypartners.com

Acerca de Landon Capital Partners



Landon Capital Partners ("LCP") es una empresa de capital privado que tiene su sede en Boston (Massachusetts) y Londres (Reino Unido), centrada en el mercado medio-bajo estadounidense y respaldada por inversores globales de la oficina de familia. LCP se centra en inversiones de control en empresas orientadas al crecimiento con un EBITDA de entre USD 5 y 25 millones, principalmente en los sectores de servicios a empresas y consumidores, así como en nichos industriales. Como socio de confianza de fundadores y equipos directivos, LCP aporta capacidades institucionales con una mentalidad emprendedora. La empresa se diferencia por su capital flexible, apoyo práctico y acceso a una red global de inversores orientados a largo plazo. LCP realizó más de 18 inversiones en plataformas, ayudando a fundadores y equipos directivos a impulsar un crecimiento transformador y una creación de valor duradera.



www.landoncapital.com

David Lanchner, dlanchner@lanchner.com, +1 646 302 2435