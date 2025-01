Ronald S. Lauder se retira del Consejo de Administración de The Estée Lauder Companies

Eric Zinterhofer se incorpora al Consejo de Administración de la Compañía

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) anunció hoy que Ronald S. Lauder se retirará del Consejo de Administración de la Compañía (el "Consejo") con efecto inmediato. En virtud del acuerdo de accionistas entre los miembros de la familia Lauder y la Compañía, el Sr. Lauder tiene derecho a designar a dos consejeros de la Compañía. Su hija Jane Lauder seguirá formando parte del Consejo en su puesto actual, y nombró a su yerno Eric Zinterhofer, casado con su hija Aerin Lauder, como su segundo designado. En relación con el retiro del Sr. Lauder del Consejo y su designación del Sr. Zinterhofer como su candidato, el Consejo eligió al Sr. Zinterhofer con efecto inmediato. El Sr. Lauder seguirá siendo presidente de Clinique Laboratories, LLC.





El Sr. Zinterhofer se incorpora al Consejo con una amplia experiencia financiera, inversora y empresarial global, y actualmente es socio fundador de Searchlight Capital Partners. Forma parte del Comité de Inversiones, el Comité Operativo y el Comité de Valoración, y es corresponsable de la supervisión de las actividades de la empresa junto con los otros dos socios fundadores. Es miembro de los consejos de administración de varias empresas en cartera de Searchlight, como Care Advantage, Hemisphere, Liberty Latin America y TelevisaUnivision, y presidente del consejo de administración de Charter Communications. Antes de cofundar Searchlight, fue socio senior de Apollo Management en Nueva York. El Sr. Zinterhofer se licenció con honores en Economía e Historia Europea, cum laude, por la Universidad de Pennsylvania y obtuvo un MBA por la Harvard Business School.

El Sr. Lauder se incorporó a la Compañía en 1964 y desempeñó diversos cargos. Fue miembro del Consejo de Administración de la Compañía de 1968 a 1986, de 1988 a julio de 2009 y desde 2016 hasta su jubilación más reciente.

"Como miembro de la familia Lauder y director del Consejo, Ronald ha sido un firme defensor de The Estée Lauder Companies, nuestra gente y nuestras marcas. Su dedicación y visión estratégica fueron fundamentales para garantizar que nuestra empresa se asiente sobre una base sólida. En nombre de la organización, quiero expresar mi más sincera gratitud por su notable servicio y liderazgo", dijo William P. Lauder, presidente del Consejo. "También me gustaría dar la bienvenida a Eric al Consejo. Como miembro de la familia, Eric seguirá defendiendo los valores que constituyen el núcleo de nuestra empresa, al tiempo que aportará una nueva perspectiva en este momento crucial. Estamos seguros de que la importante experiencia de Eric en materia de gobernanza, su visión estratégica y su conocimiento del sector serán un activo para la empresa y harán avanzar nuestros planes de crecimiento a largo plazo".

En relación con esta transición, Ronald Lauder declaró: "Durante más de 50 años, ha sido un honor y un privilegio increíble servir a The Estée Lauder Companies. Aunque me retire de este puesto en el Consejo, seguiré comprometido con el apoyo a esta increíble empresa, a la próxima generación de la familia Lauder en el liderazgo y a nuestro legado familiar. Estoy seguro de que la experiencia y la perspectiva de Eric serán un activo para la visión a largo plazo de la compañía y sus planes para volver a crecer, manteniendo los valores en el corazón de nuestro trabajo".

"Durante sus más de 50 años de contribuciones a The Estée Lauder Companies, incluido su servicio en el Consejo, Ronald ayudó a construir una base de excelencia. Aunque echaremos de menos a Ronald en su puesto en el Consejo, Eric es una excelente elección como su designado. En nombre de mis compañeros Consejeros, agradezco a Ronald su liderazgo y sus muchas contribuciones y doy la bienvenida a Eric al Consejo", dijo Richard F. Zannino, consejero independiente principal de la Compañía.

Además de sus actividades en The Estée Lauder Companies, el Sr. Lauder se desempeñó como subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos Europeos y de la OTAN de 1983 a 1986. De 1986 a 1987, fue Embajador de Estados Unidos en Austria. El Sr. Lauder es presidente honorario del Patronato del Museo de Arte Moderno y presidente de la Neue Galerie. También es presidente del Consejo de Administración del Joseph H. Lauder Institute of Management and International Studies de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y cofundador y copresidente de la Alzheimer's Drug Discovery Foundation.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas



Las afirmaciones que se incluyen en este comunicado de prensa pueden constituir declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Tales afirmaciones incluyen aquellas contenidas en las distintas citas. Aunque la Compañía cree que sus expectativas se basan en suposiciones razonables dentro de los límites de su conocimiento de su negocio y operaciones, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de las expectativas de la Compañía. Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran de las expectativas se incluyen la capacidad de implantar con éxito su estrategia, incluido el plan de recuperación de beneficios y crecimiento de la Compañía; la transición con éxito de su liderazgo; y aquellos otros factores que se describen en los documentos que presentó la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido su Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K. La Compañía no asume responsabilidad alguna en cuanto a la actualización de las previsiones que se incluyen en este documento o en cualquier otro.

Acerca de The Estée Lauder Companies



The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores del mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello, y es administrador de marcas de lujo y prestigio en todo el mundo. Los productos de la Compañía se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary y NIOD, y BALMAIN Beauty.

