Roku TV es el sistema operativo para televisores inteligentes n.º 1 en ventas en los EE. UU. y Canadá

Presenta una barra de sonido inalámbrica que permite a las marcas de fabricantes de equipo original crear dispositivos de audio para Roku TV.

Extiende aún más el programa Roku TV Ready en los EE. UU. y a los mercados internacionales.

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Roku, Inc. (Nasdaq: ROKU) anunció hoy que el sistema operativo (Operating System, OS) Roku® fue el n.º 1 en ventas para televisores inteligentes en los EE. UU. y Canadá, de acuerdo con Weekly Retail Tracking Service de NPD. Roku TV™ tuvo un 38 % de la cuota de mercado en los EE. UU. y un 31 % en Canadá, según los datos disponibles desde el 5 de enero hasta el 26 de diciembre de 2020, por lo que mantiene un liderazgo en ambas regiones*. En Norteamérica, se vendieron millones de modelos de Roku TV en miles de tiendas minoristas que ofrecen a los consumidores cientos de versiones entre las cuales elegir en una variedad de tamaños y opciones de calidad de imagen, desde modelos HD de 24 pulgadas hasta modelos 4K HDR de 75 pulgadas.

Con el diseño de referencia de Roku TV, las marcas de fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacturer, OEM) de televisores crean y venden de forma eficiente y rentable los mejores televisores inteligentes de su clase a precios competitivos que a los consumidores les encantan. Los modelos de Roku TV cuentan con una sencilla pantalla de inicio que permite a los consumidores acceder fácilmente a miles de canales de streaming gratuitos y de pago, además de ciertas funciones avanzadas, como la búsqueda rápida en los principales canales y la compatibilidad de voz para los dispositivos inteligentes habilitados para Alexa, Siri y el Asistente de Google. El control remoto fácil de usar, las actualizaciones automáticas de software y la perfecta integración de audio ofrecen una mayor practicidad.

Barra de sonido inalámbrica Roku TV Ready

Como iniciativa para extender aún más el ecosistema de Roku TV Ready, Roku presentó hoy un nuevo diseño inalámbrico de referencia para las marcas de dispositivos electrónicos de consumo. Este nuevo diseño de referencia de barra de sonido inalámbrica cuenta con la tecnología de audio exclusiva de Roku para conectarse sin problemas con cualquier modelo de Roku TV de forma inalámbrica, lo que ofrece una impresionante sincronización de audio y video, además de hacer aún más fácil para los clientes de Roku TV incorporar un gran sonido a su experiencia televisiva. También garantiza una configuración simple sin cables que estorben y una fácil operación con un control remoto de Roku TV.

El nuevo diseño de referencia permitirá a las empresas de dispositivos electrónicos de consumo crear y vender barras de sonido inalámbricas con su propia marca. Se espera que TCL lance la primera barra de sonido inalámbrica y anuncie las especificaciones del dispositivo en su evento CES 2021 el 12 de enero.

“Nos enorgullece potenciar los televisores inteligentes más vendidos en los Estados Unidos y Canadá. Todos los días trabajamos para asegurarnos de que nuestros clientes tengan la mejor experiencia televisiva, es decir, facilidad de uso, opciones, entretenimiento sin límites y gran valor”, señaló Mustafa Ozgen, vicepresidente sénior de Adquisición de Cuentas de Roku. “Además, con la introducción de nuestro nuevo diseño de referencia de barra de sonido inalámbrica, seguimos extendiendo nuestro ecosistema de entretenimiento para el hogar y nos aseguramos de que los consumidores puedan relacionar cualquier Roku TV con un excelente sonido”.

Extensión del programa Roku TV Ready en los EE. UU. y a los mercados internacionales.

En los Estados Unidos, Element lanzará una barra de sonido Roku TV Ready 2.0 y una barra de sonido + subwoofer Roku TV Ready 2.1 a fin de mes. Element se une a TCL, Hisense, Enclave, Sound United y Bose, que lanzaron productos de audio certificados para Roku TV Ready en los EE. UU. en 2020. Roku tiene como objetivo extender la disponibilidad del programa Roku TV Ready a nivel internacional, y anunciará socios y productos por país más adelante.

Hay modelos de Roku TV disponibles de más de 15 marcas de OEM de televisores que, actualmente, pueden encontrarse en los EE. UU., Canadá, el Reino Unido, México y Brasil. Las marcas de OEM de televisores y las empresas de dispositivos electrónicos de consumo que quieran obtener más información sobre Roku TV y el programa Roku TV Ready en los EE. UU. y otros países pueden enviar un correo electrónico a OEM@roku.com.

Acerca de Roku

Roku ha sido pionera en la transmisión a televisores. Conectamos a los usuarios con el contenido de streaming que les encanta, les permitimos a los editores de contenido generar y monetizar grandes audiencias, y les brindamos a los anunciantes capacidades únicas para generar interés en los consumidores. Los reproductores de streaming Roku y los dispositivos de audio para televisores están disponibles en los EE. UU. y en determinados países mediante acuerdos de licencia y venta minorista directa con proveedores de servicios. Los modelos de Roku TV™ están disponibles en los EE. UU. y en determinados países mediante acuerdos de licencia con marcas de televisores. Roku tiene su sede en San José, California, EE. UU.

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones orientadas al futuro” que se basan en nuestras creencias y suposiciones, así como en la información de la cual disponemos actualmente en la fecha del presente. Dichas declaraciones a futuro implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los resultados, el desempeño o los logros reales sean sustancialmente diferentes de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Estas declaraciones incluyen, entre otros, el contenido, los beneficios, las funciones y la disponibilidad de HBO Max en la plataforma de Roku; las tendencias relacionadas con el cambio a la transmisión por televisión; y las funciones, los beneficios y el alcance de la plataforma de Roku. Salvo que así lo exija la ley, no asumimos la responsabilidad de actualizar públicamente estas declaraciones a futuro ni de actualizar los motivos por los cuales los resultados reales podrían diferir de forma sustancial de los previstos en estas declaraciones a futuro, incluso si hay nueva información disponible en el futuro. Los factores importantes que podrían causar que nuestros resultados reales difieran sustancialmente se detallan ocasionalmente en los informes que Roku, Inc. presenta ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), incluido nuestro Informe anual en el Formulario 10-K correspondiente al año que terminó el 31 de diciembre de 2019 y nuestro Informe trimestral en el Formulario 10-Q correspondiente al trimestre que terminó el 30 de septiembre de 2020. Las copias de los informes presentados ante la SEC se publican en el sitio web de Roku y están disponibles en Roku sin cargo.

Roku, Roku TV y Roku TV Ready son marcas comerciales de Roku, Inc. en los EE. UU. y otros países. Los nombres comerciales, las marcas comerciales y las marcas de servicio de otras empresas que aparecen en este comunicado de prensa son propiedad de sus respectivos titulares.

*Fuente, EE. UU. y Canadá: The NPD Group, Inc., Weekly Retail Tracking Service, U.S. & Canada, LCD TV, Software Service Name, Smart TV: Web Browser Only, Apps and Web Browser, Apps Only, based on unit share, Jan. 5, 2020 – Dec. 26, 2020 combined.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Medios



Sarah Novatt



Snovatt@roku.com

Inversores



Conrad Grodd



Cgrodd@roku.com