Rohan Cook es el nuevo vicepresidente adjunto de Ventas en APAC Sales de ExaGrid

El nuevo vicepresidente adjunto planifica desarrollar las asociaciones con los canales de reventa en la región de APAC

MARLBOROUGH, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid ®, la única solución de almacenamiento de respaldo por niveles de la industria, anunció hoy el nombramiento de Rohan Cook como nuevo vicepresidente adjunto de Ventas en la región APAC.





“ Tengo expectativas de trabajar con los equipos de ExaGrid ubicados en toda la región, incluidos Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Taiwán, India y SAARC, Japón, Corea del Sur, Singapur y las naciones de la ASEAN. Trabajaremos con socios del canal de revendedores en cada uno de estos países para brindar almacenamiento de respaldo por niveles ExaGrid a más organizaciones en APAC para ayudarlas a resolver sus desafíos de respaldo, garantizar la recuperación de ransomware y proteger sus datos”, señaló Rohan Cook. ExaGrid puede ser un destino de almacenamiento de respaldo para 25 aplicaciones de respaldo, incluidas: Veeam, Commvault, Veritas NetBackup y muchas otras.

Rohan Cook se unió recientemente a ExaGrid después de trabajar con nuevas empresas tecnológicas durante los últimos dos años en su propio negocio. Antes de eso, Rohan trabajó para IBM, Cisco, EMC, Verizon y Symend en funciones de tecnología, ventas y liderazgo regional. Rohan ha vivido en Singapur y Estados Unidos, y actualmente reside en Sydney, Australia.

“ ExaGrid continúa expandiéndose globalmente y ahora cuenta con más de 4100 instalaciones de clientes activos en más de 80 países. La región APAC es un área crucial de crecimiento y un foco importante de la empresa en 2024”, dijo Bill Andrews, presidente y director ejecutivo de ExaGrid. “ Nos complace dar la bienvenida a Rohan Cook, quien liderará el equipo de ventas de APAC y hará crecer nuestras asociaciones en el canal en toda la región”.

Acerca de ExaGrid

ExaGrid ofrece Tiered Backup Storage, un almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco única, un repositorio de retención a largo plazo y una arquitectura de escalabilidad. La zona de aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad y restauraciones más rápidas, así como recuperaciones instantáneas de máquinas virtuales. El nivel de retención ofrece el menor costo para el servicio a largo plazo. La arquitectura escalable de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, lo que elimina las costosas actualizaciones integrales y la obsolescencia del producto. ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles con un nivel no orientado a la red, borrados retrasados y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware.

ExaGrid cuenta con ingenieros de sistemas de venta física y preventa en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Catar, Chile, CEI, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, India, Israel, Italia, Japón, México, Países Nórdicos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica y Turquía, entre otras regiones.

