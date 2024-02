Roger Waters fue despedido de la empresa musical BMG debido a sus expresiones antisemitas

La drástica decisión fue motivada por una serie de declaraciones polémicas del músico británico en relación con Israel, Ucrania y Estados Unidos, generando controversia en torno a su postura. Este acontecimiento parece ser un indicio de los cambios internos que se están implementando en la disquera.

El contrato de publicación musical entre BMG y Waters fue suscrito en 2016, originalmente incluyendo planes para lanzar una versión recién grabada del aclamado álbum de Pink Floyd de 1973, “Dark Side of the Moon”. No obstante, el recién nombrado CEO, Thomas Coesfeld, asumió su cargo el 1 de julio de 2023 y canceló dicho acuerdo.

Como resultado, el álbum fue finalmente lanzado a través de la empresa británica Cooking Vinyl. A pesar de que la colaboración de Waters con Pink Floyd representa uno de los catálogos musicales más destacados y lucrativos del rock, BMG ha optado por prescindir de él debido a sus posturas controvertidas, según fuentes de Variety, aunque la discográfica aún no ha emitido una declaración oficial al respecto.

Los recientes comentarios políticos de Roger Waters han eclipsado su exitosa carrera en el mundo del rock y sus declaraciones públicas han sido interpretadas como potencialmente antisemitas. A pesar de las críticas recibidas, el músico de 80 años ha mantenido su postura desafiante y ha defendido sus puntos de vista durante sus giras, negando continuamente las acusaciones de antisemitismo en su contra.

Además de afectar la relación entre Waters y BMG, la situación ha generado la indignación de sus ex compañeros de banda y ha impactado negativamente en las posibilidades de vender el valioso catálogo de grabaciones de Pink Floyd, valuado en 500 millones de dólares. Varios interesados se han retirado de la adquisición debido a los comentarios y la postura radical del músico.

La separación entre BMG y Waters es inusual en la industria, donde las discográficas tienden a mantener contratos con artistas de renombre. Sin embargo, este caso refleja un cambio cultural en BMG bajo la nueva dirección de Thomas Coesfeld, marcando una transición hacia un enfoque más contemporáneo y centrado en Estados Unidos.

Desde su establecimiento en 2008, BMG se ha posicionado como la cuarta mayor compañía musical a nivel mundial, manejando artistas destacados y desarrollando una sólida división de edición musical. Movimientos estratégicos como el próximo lanzamiento del álbum de Jennifer López en febrero indican la búsqueda de la compañía por una dirección más moderna.