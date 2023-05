Rockwell Automation Elegida líder en el Gartner® 2023 Magic Quadrant™ for Manufacturing Execution Systems

Reconocida por la integridad de visión y la habilidad de ejecución

MILWAUKEE–(BUSINESS WIRE)–Rockwell Automation, la mayor empresa del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, anunció hoy que ha sido elegida por Gartner como líder en el Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems (MES) tras evaluar su gama de ofertas, entre las que se incluyen FactoryTalk MES y Plex Smart Manufacturing Platform.1 La evaluación se basó en criterios específicos que analizaron la integridad de visión y la habilidad de ejecución global de la empresa.

Se considera que este reconocimiento como líder consolida su posición como innovadores en la transformación digital. Rockwell Automation tiene el compromiso de ayudar a sus clientes desde el punto en el que se encuentren en su viaje a la transformación digital y atender a sus necesidades en materia de escalabilidad, flexibilidad y facilidad de uso en sus iniciativas de fabricación inteligente.

La gama MES de Rockwell Automation brinda a los fabricantes las capacidades para conectar personal y sistemas, automatizar procesos, realizar un seguimiento integral de los datos y registrar y analizar la información. Con estas potentes capacidades, los fabricantes pueden alcanzar nuevos niveles de visibilidad, calidad y control en todas sus operaciones. La gama ofrece una solución modular con soluciones basadas tanto en la nube como locales para los fabricantes en una amplia gama de mercados, incluidos sectores sometidos a una estricta regulación.

“ La experiencia de Rockwell Automation a la hora de ofrecer soluciones integrales MES nos permite destacar en un mercado altamente competitivo. Nos sentimos orgullosos de haber sido elegidos como líderes”, ha afirmado Brian Shepherd, vicepresidente senior, de software y control en Rockwell Automation. “ Nuestra capacidad de ayudar a los fabricantes a aprovechar al máximo su potencial y lograr operaciones transparentes y eficientes les ayuda a alcanzar sus objetivos empresariales”.

Los informes Magic Quadrant suponen la culminación de una investigación rigurosa y objetiva de determinados mercados, para ofrecer una visión amplia de las posiciones relativas de los proveedores en mercados con un elevado crecimiento y una notable diferenciación de los proveedores. Los proveedores se sitúan en cuatro cuadrantes: Líderes, Retadores, Visionarios y Jugadores de nicho. La investigación le permite sacar el máximo partido del análisis del mercado de manera alineada con sus necesidades específicas empresariales y de tecnología.2

Los proveedores también son revisados por pares en Gartner Peer Insights™, una plataforma pública que ofrece revisiones y calificaciones verificadas y de primera mano de soluciones de tecnología empresarial realizadas por y para usuarios finales profesionales. Entre las revisiones anónimas y verificadas por Gartner indicadas por los clientes de Rockwell Automation se incluyen:

“ Un excelente equipo de implementación con plazos ajustados. Nuestra comunidad de usuarios adoptó el nuevo sistema inmediatamente con una valoración positiva”. – Director de información en la industria de la fabricación

“ Una plataforma muy intuitiva que aligera la carga de TI en general, de una manera muy segura y accesible”. – Director de sistemas empresariales en la industria de la fabricación

“ Tuvimos un equipo de proyecto muy competente con excelentes habilidades, experiencia y conocimientos”. – Administración de proyectos – Experto destacado en industria de sanidad y biotecnología

Consulte una copia gratuita del informe Magic Quadrant para obtener más información acerca de las fortalezas de Rockwell Automation, entre otras ofertas de proveedores, en: https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/mes/gartner-mes-magic-quadrant.html o acceda a: https://www.plex.com/resources/analyst-research/gartner-mes-software-vendor-report.

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), es un líder global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sustentable. Con su sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta con unos 28,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise en una realidad en todo tipo de empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com.

