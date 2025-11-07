Rockstar Games retrasa nuevamente el lanzamiento de GTA 6

La espera por Grand Theft Auto VI continúa. Rockstar Games anunció un nuevo retraso en el estreno del esperado videojuego, que ahora tiene como fecha oficial de lanzamiento el jueves 19 de noviembre de 2026.

La compañía pidió disculpas a los millones de seguidores que llevan años aguardando el título, señalando que el tiempo adicional permitirá entregar un producto “con el nivel de calidad que los jugadores esperan y merecen”.

“Sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el pulido que caracteriza a Rockstar”, indicó el estudio en un comunicado, agradeciendo la paciencia y el apoyo de la comunidad.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Mientras algunos fanáticos expresaron frustración e incluso enojo por el nuevo retraso, otros mostraron comprensión, afirmando que prefieren esperar por un juego terminado y de alta calidad.

El título promete llevar a los jugadores al estado ficticio de Leonida y al regreso de la icónica Vice City, ambientada en la era moderna.

Originalmente, GTA 6 estaba programado para lanzarse en 2025, luego se pospuso para mayo de 2026, y ahora los fans deberán esperar hasta finales de ese año para finalmente disfrutar del juego más esperado de la década.